Můžeme dát hlavy nahoru, říká Barák. Před gólem Marlose neviděl

Mrzí to hodně?

„Mrzí… Viděl jsem, že po levé straně mám hráče, a napravo jsem si hlídal prostor. Jenže Marlose, který mi sebral balon, jsem měl ve slepém bodě. Dal jsem si tam dotek navíc a on mi to zachytil. Následně akci dohráli, trefili a zakončili gólem. Bohužel.“

Šlo vše řešit jinak?

„Určitě ano, ale fakt jsem Marlose neviděl… Měl jsem ho blbě. Možná jsem si i špatně zkontroloval prostor, měl jsem to hrát z jedničky. Šlo to určitě udělat jinak.“

Do toho jste neproměnili řadu příležitostí.

„Přesně tak, měli jsme slibné šance. Možná nám chyběl větší klid na to, abychom skórovali. Nepovedlo se, bohužel.“

Za výkon se ale stydět nemusíte, souhlasíte?

„Jo, můžeme dát hlavy nahoru, myslím, že jsme neodevzdali vůbec špatný výkon. Výhra se Slováky nás hodně nabudila a dodala pozitivní krev do žil. Máme se od čeho odpíchnout.“

Jak bylo utkání náročné po fyzické stránce?

„Hodně náročné. Hrálo se nahoru a dolů. Bylo tam hodně brejků z obou stran, v závěru jsme se tlačili dopředu a oni šli po zisku balonu ihned dopředu. Bylo to vyčerpávající a všichni jsme se vydali na maximum. Zápas taky hodně bolel.“

V jednom případě jste sprintoval směrem dozadu a zabránil nejspíš gólové přihrávce.

„Je to vlastně i moje role na této pozici, abych de facto hrál box-to-box. Kolikrát pomohli i jiní kluci. Tohle byla moje povinnost, abych plnil černou práci a pomáhal týmu.“

Co ukázaly celkově poslední dva zápasy?

„To, že můžeme hrát s každým, musíme plnit jednoduché věci a být sebevědomí na míči. Ukrajinu jsme dokázali kolikrát zatlačit i na delší čas. Náš tým má sílu a věřím, že máme na čem stavět. Půjdeme nahoru.“