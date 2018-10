Šilhavý po prohře: Efektivita chyběla. Ale hráli jsme líp než na Slovensku!

Oproti duelu se Slováky chyběla na Ukrajině jen efektivita v zakončení?

„Efektivita chyběla, ale myslím si, že jsme předvedli mnohem lepší výkon než na Slovensku, byť jsme prohráli. Výsledek je samozřejmě špatný, nicméně výkon byl velice dobrý. Byly tam takové pasáže, jak bychom si představovali naší hru. Nebáli jsme se, hráli jsme, chtěli balon, vytvářeli si šance. Navíc proti silnému soupeři, který má skvělé individuality.“

Co jste naopak ve hře postrádal?

„Určitě to nebylo bez chyb, v prvním poločase jsme Ukrajincům nechali trochu prostoru a už jsme prohrávali 0:1. Po změně stran nás zlobili Konopljanka nebo Jarmolenko. To jsou úžasní hráči. Jinak jsme rovnocenným soupeřem, dokonce jsme je zatlačili. Myslím si i to, že se Ukrajina někdy strachovala o vítězství.“

Z celkového pohledu tedy reprezentační sraz hodnotíte pozitivně?

„Ano, získali jsme tři body a v týmu cítím energii. Že prostě chce. Věřím, že se budeme pořád zlepšovat. Jestli takhle budeme hrát, bude to dobré. Ale nějakou euforii bych ještě krotil.“

Ještě se vrátím ke změnám v sestavě. Proč jste jich provedl hned pět, nepočítáme-li ty vynucené?

„Trenéři brankářů přišli s tím, že by chtěli vidět i Pavlase (Jiřího Pavlenku). On i Tomáš Vaclík chytají ve skvělých soutěžích. S Tomášem Koubkem ve trojici jsou všichni neskutečně vyrovnaní. Nicméně v kvalifikaci o EURO už budu chtít, aby jednička byla jasně daná. Co se týká dalších hráčů, chtěli jsme vidět i Jankta. V Itálii sice moc nehrál, ale víme, že kvalitu má. A Schick? S Krmenčíkem jsou oba výborní. Jen jsme je protočili.“