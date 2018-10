Šlápl na Sterlinga? Ramos se brání videem: Nemám k tomu co dodat

Byl to dost bláznivý zápas. Angličané v Seville na stadionu Betisu začali skvěle, v první půli dali tři góly během třiadvaceti minut a jasně vedli. Ramos hned zkraje utkání pocítil, jak nahecování Kane a spol. jsou, když do něj ve vlastním vápně ostrým skluzem zajel defenzivní záložník Eric Dier. Dostal žlutou kartu a kapitán Španělska na vlastní kůži poznal, jak nepříjemný umí podobný způsob hry být. Sám totiž pro důrazný zákrok nikdy nejde daleko.

Po změně stran pak přišel zmíněný moment, který dost namíchl anglické fanoušky. Ti mají na Ramose spadeno od té doby, co se po souboji s ním v květnovém finále Ligy mistrů zranil útočník Liverpoolu Mo Salah. Když se pondělní soupeři potkali v září v londýnském Wembley, diváci na Ramose během celého zápasu pískali.

O co šlo tentokrát? Z původních záběrů se zdálo, že potetovaný bek přišlápl na zemi ležícího Raheema Sterlinga, autora dvou branek. Ačkoliv útočník Manchesteru City přímo na hřišti žádný Ramosův nedovolený zákrok nereklamoval, fanoušci na internetu nešetřili na adresu španělské hvězdy kritikou. „Zákeřný hráč! Je to nechutné!“ hlásily vzkazy na sociálních sítích.

A pohled z hlavní kamery jim dával zapravdu. Ramos ale na svém Twitteru přešel do protiútoku a sdílel video, na němž je z jiného úhlu zřetelně vidět, že svého soupeře pouze překročil.

🛑🤔🤐

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT