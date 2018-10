Anglie válela, Ramos dostal naloženo. Pak mu prošlo dupnutí na Sterlinga

Za další zajímavý moment jde pokládat chování Sergia Ramose běhěm druhého poločasu. Zatímco dvougólový střelec Raheem Sterling ležel na zemi po jednom ze soubojů, Ramos mu úmyslně šlápl na levou nohou. Angličtí fanoušci mají ještě určitě v živé paměti květnový zákrok španělského kapitána na liverpoolskou hvězdu Mohameda Salaha během finále Ligy mistrů. Po blikanci ze zápasu Ligy národů zkušený stoper v jejich očích jistojistě nestoupl.

How does Ramos get away with it all the time, didn’t see this on Sterling pic.twitter.com/5jI8nivey9