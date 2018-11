Přátelé Šilhavý a Hapal proti sobě. Otazníky jsou u Daridy i levého beka

Motivů, proč je dnešní souboj Čechů se Slováky tak atraktivní, je dost. Od přirozené rivality mezi oběma zeměmi, přes určení pořadí v Lize národů až po konfrontaci dvou českých trenérů, kteří nedávno vedli slavná pražská „S“.

Kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý vedl Slavii, trenér Slováků Pavel Hapal má za sebou epizodu ve Spartě. Mají spolu hezký vztah. „Jsme přátelé, voláme si. Hráli jsme proti sobě fotbal. Víme jeden o druhém, jaký máme charakter. Pavel je kluk, se kterým bych mohl jet na dovolenou. Ale teď bude soupeř, nic mu nedaruju,“ vyhlásil Šilhavý. „Když máme čas, hezky si popovídáme. Vždycky jsou to s Jardou příjemná setkání,“ potvrdil i Hapal.

Šilhavý působil ve Slavii od září 2016. Červenobílí pod jeho velením domašírovali k titulu, ale následující podzim nebyl tak zářivý a slávistické vedení ho po něm odvolalo. Dnes bude Šilhavý po necelém roce zase koučovat svůj tým v Edenu. „Vzpomínky jsou krásné, ale dnes sedím na jiné židli. Prostředí znám, vím, jak tu lidí umí fandit. Věřím, že tu bude dobrá atmosféra,“ vyznal se sedmapadesátiletý trenér.

Hapalova mise ve Spartě byla kratší a mnohem rozpačitější. Tým přebíral v březnu tohoto roku a už na konci července po výbuchu a porážce 0:2 v Subotici ve druhém předkole Evropské ligy skončil. „Byl jsem velice zklamaný, ale beru to profesionálně. Pak jsem dostal velice dobrou nabídku, za což jsem vděčný,“ ohlédl se Hapal.

Dnes bude chtít výběr své vlasti pokořit. „Asi budu na začátku zpívat obě hymny,“ připustil šéf slovenské lavičky. „Jsem profík, udělám vše pro úspěch slovenského týmu,“ dodal. Premiéra mu vyšla výborně, Slováci v pátek přejeli Ukrajinu 4:1.

Teď se hraje o to, kdo se udrží ve druhé výkonnostní skupině v Lize národů a zároveň o nasazení do kvalifikace o mistrovství Evropy v roce 2020. Kdo bude druhý v tabulce, octne se při losu ve druhém koši. Poslední tým skupiny se propadne do koše třetího. Českému celku stačí k udržení druhé příčky remíza.

„Je to pro nás nejdůležitější utkání ze všech čtyř, která jsme na podzim měli,“ uvědomil si Šilhavý. Dá se čekat, že sestavu oproti vítěznému zápasu v Polsku (1:0) nebude moc měnit. „Je daná,“ přiznal Šilhavý. Chytat bude Tomáš Vaclík.

Kde mohl mít český kouč složitější rozhodování? Na levém kraji obrany mezi Filipem Novákem a Theodorem Gebre Selassiem. A pak mohl dumat nad tím, jestli nenapasuje do základní jedenáctky Vladimíra Daridu, ale to spíš asi neudělá.

Pravděpodobná sestava České republiky Schick

Jankto, Dočkal, Vydra

Souček, Pavelka,

Gebre Selassie, Čelůstka, Brabec, Kadeřábek

Vaclík

Rozhodčí Hernandez – Sobrino, Cabaňero (vš. Španělsko) Stadion Eden Aréna, Praha

