Šilhavý zanďoura proti Slovensku nechystá. Každý ví, o co se hraje, říká

Tři zápasy, které přinesly dvě výhry a jednu prohru. Vzestupná tendence výkonů byla patrná. Žádný důvod k nespokojenosti není. „Všichni hráči jsou k dispozici, což je potěšující. A pokud se nic během tréninku a noci nestane, tak je sestava jasná,“ mohl spokojeně na nedělní tiskové konferenci před zápasem se Slováky prohlásit trenér Šilhavý. O konkrétních jménech, která se v základní jedenáctce objeví, ale hovořit nechtěl.

Půjde relativně o hodně. Kdo vyhraje, vyhne se sestupu do nižší divize Ligy národů. Budete toto hledisko hráčům nějak zdůrazňovat, nebo to spíše přejdete mlčením, protože si to hráči uvědomují sami?

„Také jsem o tom přemýšlel. Uvidím. Nechci, aby byli zbytečně přemotivovaní, nebo zase moc v klidu. Myslím si, že každý ví, o co se hraje. Je to první zápas před domácími fanoušky. Lidé se na to také těší, tak nechci, aby ta přemotivovanost vedla k nějakým problémům či větší nervozitě.“

Berete tento zápas jako utkání podzimu?

„Pro nás je toto utkání ze všech dosavadních tím nejdůležitějším. Ale jak už jsem říkal, nechci na tým přenášet zbytečnou nervozitu. Není to mistrovství světa. Uděláme maximum pro to, abychom předvedli podařený výkon. Myslím si, že důležitost utkání je všech jasná. Navíc se jedná o derby, takže se chceme prezentovat dobrým fotbalem, abychom zůstali na té pozici, kde se nacházíme.“

Šilhavý o Hapalovi: Klidně bych s ním mohl jet na dovolenou

Dá se nějak kalkulovat s tím, že vám stačí remíza?

„Vzhledem k postavení v tabulce bych remízu bral, ale rozhodně nelze celý zápas spoléhat na to, že se nikam nebudeme hnát a budeme čekat, co předvede soupeř. Určitě chceme být aktivní a hrát to, o co jsme se snažili v přechozích zápasech. Chceme dát góly a nespoléhat na to, jestli nám remíza stačí, nebo ne.“

Jaké nejdůležitější změny jste ve slovenském podání pod vedením Pavla Hapala proti Ukrajině vypozoroval?

„Změn tam bylo vinou zranění vícero. Vypadl jim Lobotka, Hobočan, kteří patřili v přechozích zápasech do základní sestavy. Navíc Němec nehrál v útoku. Ale herní projev byl velice aktivní. Vysoko napadali, vezli se na takové vlně. Jednoznačně Ukrajinu přehráli, a asi tam byl i vidět vstup nového trenéra. Navíc Pavel Hapal dal šanci klukům, které znal z reprezentační jednadvacítky, u které dříve působil. Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého.“

Jak moc se právě s Pavlem Hapalem znáte?

„Jsme přátelé, voláme si. Dříve jsme proti sobě hráli. Víme jeden o druhém, kdo jsme, jaký máme charakter. Přiznám se, že Pavel je kluk, se kterým bych mohl jet na dovolenou. Ale zítra bude soupeř.“

S jakými pocity se vracíte do Edenu?

„Vzpomínky jsou krásné, dnes už ale sedím na jiné židli. Prostředí nicméně znám, vím, jak lidé umí fandit, takže doufám, že to v pondělí prokáží.“

Velmi dobře to na vršovickém stánku zná také Miroslav Stoch. Myslíte si, že ho Pavel Hapal pošle na hřiště?

„To se musíte zeptat Pavla (úsměv). Ale samozřejmě má nyní Miro Stoch v dresu Slavie formu. Nebezpečná je jeho kopací technika, rychlé uvolnění. Teď mu to tam padá, takže pokud bude hrát, tak si ho kolem pokutového území budeme muset více všímat. Nesmíme mu nechat čas převzít míč a zamířit, protože teď má střeleckou fazónu.“