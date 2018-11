Dočkal: Mé výkony? Jsem rád, že se překlopilo naše vnímání u veřejnosti

Na Dočkala a spol. čeká během pondělního večera pořádně nastartovaný soupeř. Během sobotního zápasu slovenská reprezentace vyklepla s novým koučem Pavlem Hapalem v zádech silnou Ukrajinu 4:1. „Společně jsme na tento zápas koukali. Byla tam vidět chuť Slováků, která byla jen podpořená dobrým vstupem do zápasu, což vždy pomůže,“ chválí Dočkal pondělního soupeře, který během posledních měsíců převáděl skvělé výkony v dresu Philadelphie Union.

V Trnavě jste vyhráli, teď trochu nečekaně, přišla ze strany Slovenska takováto drtivá výhra nad Ukrajinou. Nepozmění toto vítězství trochu náhled na soupeře?

„Vždy ve fotbale funguje až přímá konfrontace, nemá cenu posuzovat to, jakou máme v zápase šanci, podle toho, jak hrály týmy proti sobě před tím. Na sebe naráží dva různé styly a přístupy, zkrátka faktorů je tak opravdu hodně. Ukrajina věděla, že je vítězem skupiny – nevíme, s jakým mentálním nastavením do zápasu šli. Bylo vidět, že toto utkání lépe uchopili Slováci. Z našeho pohledu to ale nic nemění. Bylo dobré před naším zápasem vidět nové hráče na určitých postech, což je vždy dobré, když člověk může zhlédnout, jak do týmového pojetí zapadnou.“

Vám pro udržení druhého místa stačí remíza. Mění tento faktor něco před zápasem?

„Nemyslím si, že to něco mění už v tuto chvíli. Až průběh utkání může být všelijaký a může to být jeden z faktorů během zápasu v závěrečných minutách, kdy by pro nás byl daný výsledek přijatelný. Nicméně nemyslím si, že bychom teď před zápasem měli kalkulovat s tím, co by nám mohlo stačit. Nacházíme se ve fázi, kdy víme, jaké jsou priority, co je důležité. Nejde jen o to, jak dopadne závěrečná tabulka Ligy národů. Ale víme, o co se hraje, a chceme zůstat na pozici, na níž se nyní nacházíme.“

Očekáváte podobný zápas jako před měsícem na slovenské půdě?

„Určitě je nějaký rozdíl, jestli hrajete doma, či venku. Většinou tam drobné rozdíly v pojetí zápasu jsou, ale nemyslím si, že by to mělo být něco zásadního. Potkávají se dost podobné týmy, které spolu hrály nedávno. Nemyslím si, že by před zápasem byl nějaký výsledkový kalkul. Očekávám z obou stran hodně vyhecované utkání. Myslím si, že oba týmy udělají maximum pro to, aby v pondělním zápase uspěly.“

Půjde o zápas relativně o vše - jeden, nebo druhý tým se bude radovat. Jak vy máte tento typ důležitých utkání rád?

„Každý hráč má rád utkání, ve kterém jde o hodně. Na druhou stranu si nemyslím, že by to na tým mělo hodit enormní tlak. Víme, že se o něco hraje, na druhou stranu jsem z týmu cítil odhodlání, i když se šlo do přípravného utkání, které pro žádnou tabulku nehrálo roli. Nacházíme se v bodě, kdy je pro vývoj týmu každé střetnutí důležité. A všichni si to uvědomujeme.“

Čekal jste, že se vám po návratu do reprezentace bude až takto dařit?

„Nevím, co znamená „až takto dařit“. Jsem rád, že se nám povedlo překlopit atmosféru, vnímaní veřejnosti. Nebo je to aspoň můj pocit. Podařilo se nám nejen výsledky i herním výkonem, tak nějak vzbudit zájem lidí okolo fotbalu. A to si myslím, že je hodně důležité. Tento faktor nás dál motivuje, abychom si udrželi standard v zápasech. Chceme to každým zápasem posouvat, jak jen to půjde.“

Spíše z osobního hlediska. Už jste přispěl do mlýna asistencemi a povedenými výkony, tak dokázal jste si představit, že vám comeback tímto způsobem vyjde?

„Nebylo to tak, že bych vypadl z národního týmu a cítil se v nějaké nejistotě, jestli jsem schopný uspět a být nápomocný reprezentaci. Neměl jsem pochybnosti, vždy napoví až samotné zápasy. Nevnímám to z osobního pohledu. Jak jsem řekl, těší mě, jak se to vyvíjí z týmového pohledu. Určitě jsou zde klíčovější jiné věci než to, jak se kdo cítí. A to bylo na těch výkonech vidět.

Dobrý výkon jste také podle videa pořádně také oslavili v Polsku. Je to, že si dokážete užít výhru i v přátelském zápase, důkaz pozitivní nálady v týmu?

„Nemyslím si, že je to důkaz naší nálady, ale spíš ukázka toho, že chceme uspět v každém zápase a že nám záleží na tom, aby měly výsledky vzestupnou tendenci. Pokud se tým cítí, že se drží na vlně, tak to přináší pozitivní emoce. Chceme si užít každou výhru a pořádně to oslavit.“

Proti Polsku jste se poté, co jste se dostali do vedení, ocitli pod tlakem Poláků. Chcete se z toho ponaučit, aby se toto neopakovalo?

„Myslím si, že to byl jeden z důležitých poznatků, který jsme si z tohoto zápasu odnesli. Bavili jsme se o tom. A stává se to opakovaně, protože v podobném čase jsme šli do vedení také na Slovensku a nadcházející minuty měly podobný průběh. Takže je to něco, na čem je třeba pracovat, aby se to dlouhodobě neopakovalo. Není to jen tím, že bychom my změnili myšlení a pojetí hry, ale jde samozřejmě i o to, že soupeř v tu chvíli jde do většího rizika. Ovšem to, co můžeme udělat my pro to, abychom se pod podobný tlak nedostávali, tak se budeme snažit v dalších zápasech provést.“