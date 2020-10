Sivok o reprezentaci: Máme silný tým. Provodovi radil na cestě do Slavie

Radost českých hráčů poté, co se dostali do vedení v duelu s Izraelem, který si dal vlastní gól • ČTK / AP / Ariel Schalit

Národní tým se se všemi nepříjemnostmi, kterého ho mučily při cestě do Izraele na utkání Ligy národů, umně vypořádal a domácí výběr porazil v Haifě 2:1. Výkon party trenéra Jaroslava Šilhavého se líbil i bývalému reprezentačnímu stoperovi Tomáši Sivokovi. „Kluci hráli dobře,“ podotkl pro iSport Premium Sivok, který si ve své kariéře připsal 64 reprezentačních startů. Vypíchl výkon záložníka Lukáše Provoda, kterého zná z Českých Budějovic. Ani ho nepřekvapuje, jaký progres třiadvacetiletý slávista za poslední rok udělal. Sivok samozřejmě bedlivě sleduje i to, jak si vedou současní reprezentační stopeři.

Reprezentaci potkaly při přesunu z Kypru do Izraele velké potíže, přesto utkání herně zvládla a zvítězila 2:1. Jak se vám výkon českého týmu líbil?

„Kluci to zvládli výborně. Vyšel jim hlavně začátek utkání, měli Izraelce načtené, ti podle mě chtěli hrát vzadu až moc profesorsky. Myslím, že v obraně je izraelský tým slabý, to je trápí delší dobu, ofenzivu mají lepší než defenzivu. Naši kluci na ně nastoupili s vysokým presinkem a hned si vytvořili šance, nakonec dali takový kuriózní gól, ale za ten tlak si ho zasloužili. V první půli byli lepší, ve druhém poločase dali rychlý druhý gól, což bylo super, ale pak podle mě trošičku přestali hrát a za stavu 2:1 měli Izraelci dvě šance, které mohly skončit gólem. Celkově si však myslím, že kluci hráli dobře a utkání až na posledních dvacet až třicet minut zvládli.“

Dovedete se do toho, co hráči prožili, vcítit. Někteří byli dva dny na hotelu, cestovali do Izraele až v den zápasu. Jaké to pro ně je?

„Těžké. Ono je to různé. Někdy jste celý týden na jednom hotelu, připravujete se a pak vám zápas nevyjde. A pak jste ve stresu, nemáte čas na odpočinek a