Spousta šancí, útok záložáků i skotské prokletí. Co ukázala reprezentace?

Obrovskou šanci měl i Tomáš Souček. „Na poslední chvíli mi to skončilo u nohy a chtěl jsem to zakončit. Měl jsem to trefit. Beru to jako chybu, za kterou se klukům omluvím, tohle musím dávat,“ kál se po zápase. Na střelecké pokusy vyhráli Češi 16:5, na střely na branku 5:1, ale nevezou ani bod.

I když se to podle výsledku nezdá, svěřenci Jiřího Chytrého měli o hodně víc ze hry. S postupujícím časem přišly fáze, kdy Skoty obléhali jako při házené a měli i dost gólových šancí. Jenže produktivita byla mizerná. Matěj Vydra sice předváděl uprostřed hřiště parádičky, jenže v zakončení mířil buď úplně mimo, nebo do náruče gólmana Marshalla. V malém vápně se objevili s míčem na noze i Masopust a Král, jenže při zakončení chyběla větší jistota nebo důraz a vyrovnání nepřišlo.

Sraz hrůzy pro Spartu vyvrcholil střídáním Ondřeje Čelůstky už ve 20. minutě. Na stoperu ho nahradil David Hovorka a vznikla tak kompletní „slávistická“ obrana ve složení Bořil, Kúdela, Hovorka a Coufal, kterého i přes nedávný přestup do West Hamu pořád v Edenu považují za svého. Zadáci si odvedli svoje, Coufal i Bořil tradičně podporovali útok do viditelně unavené domácí obrany, ale gól nepřišel.

Skotské prokletí

Ať už za Česko hraje jakkoli složený národní tým, proti Skotsku se mu v poslední době nedaří. Češi Skoty porazili v jediném z šesti posledních vzájemných duelů. Na Ostrovech vyhráli (dohromady s výběrem Československa) dokonce jediný z osmi posledních duelů.

I díky tomu mají vítězové v tabulce skupiny Ligy národů čtyřbodový náskok. „Chtěli jsme neprohrát a hrát o první místo, o to větší je to zklamání, že se to nepodařilo. Beznadějné to není, ale každopádně jsme si to udělali těžší,“ uznal zaskakující trenér národního týmu Jiří Chytrý.