Feninův pohled: Buďme rozumní, téhle konkurenci nestačíme. Co Šilhavý?

V celé společnosti může být žábou na prameni trenér Jaroslav Šilhavý, fanoušci si jistě mohou stýskat, že je národní tým ve většině zápasů moc nebaví. Jiný pohled na to má ale bývalý reprezentant Martin Fenin. „Je to o tom, aby se ustálil zadek. Když se na tohle trenéři zaměří, a oni vědí, že tam mají dlouhodobě problém, tak od toho se pak může odvíjet všechno ostatní. Nejsme elita, nebudeme všechny válcovat,“ říká bývalý útočník Frankfurtu nebo Slavie.

Nejdřív naprostý výbuch s Portugalskem 0:4, pak obstojný výkon ve Švýcarsku navzdory prohře 1:2, která definitivně odsunula českou reprezentaci o poschodí níž, do ligy B. Bývalý člen národního týmu Martin Fenin ovšem stojí za mužstvem a jeho koučem Jaroslavem Šilhavým.

Má tým navíc?

„Na rovinu říkám, že prohrát 0:4 s Portugalskem, to pro mě není zase taková ostuda. Chápu hodně vysokou prohru, špatnou hru, ale když to vezmeme v obecnější rovině, tak my na takový kalibr nestačíme. I Švýcaři mají podle jmen hráčů a podle klubů, ve kterých hrají kvalitnější tým. Mně by přišla škoda ten nároďák rozj…vat kvůli tomu, že jsme neuspěli v takové konkurenci. Máme po nějaké době nadstandardní hráče jako Schick a Souček, Jarda Šilhavý pamatuje ještě dobu s Karlem Brücknerem, kdy trénovali největší hvězdy a jestli někdo ví, jak mezi nimi udržet atmosféru a vztahy, tak on.“

Takže pro vás otázka trenéra není na místě?