Přírodní úkaz Bořil. Z maroda je jasná volba do sestavy reprezentace

Že bude tahounem Slavie, na to by si před dvěma lety vsadil málokdo. Že bude potenciálním tahounem reprezentace? Tomu by nevěřil ani on sám. Jan Bořil píše dosavadní příběh této sezony, na klubové úrovni hraje i ve třiatřiceti letech po těžkém zranění prakticky všechno a nyní působí i jako jasná volba pro Ivana Haška. „Pokud mu to tak bude kopat dál, počítal bych s ním,“ řekl bývalý reprezentant Jakub Rada. Byla by účast na mistrovství světa triumfální tečkou?

Když byl Jan Bořil minulý měsíc donominovaný do národního týmu, šlo o pozdvižení. Obránce měl po EURO dle všeho už reprezentační kariéru za sebou, sám si dokonce v nejhorších časech svého zranění myslel, že to samé se týká i kariéry klubové. Když byl ale nominován nyní, o měsíc později, málokdo už zvedne obočí. Je to jednoduché, slávistický kapitán do reprezentace patří. Formou se mu v Chance Lize nemůže z obránců rovnat skoro nikdo.

Proti Albánii a Ukrajině nepředvedl kvůli naturelu obou zápasů Bořil výkony, o kterých bychom si povídali týdny, ale rozhodně obstál. Zvláště v kontextu jeho celkového vytížení: za Slavii odehrál ve všech soutěžích čtvrtý nejvyšší počet minut ze všech hráčů v poli.

Neříká si o úlevy, když dostane nabídku si odpočinout, odmítne. V posledním kole ho zastavila jen stopka za karty, jinak by si mač s Karvinou nenechal ujít. O to odpočatější může být do Ligy národů.

„Ve Slavii hraje velmi dobře a nějaká alternativa za něj momentálně nenapadá. Do základní sestavy reprezentace patří,“ měl jasno bývalý hráč Jakub Rada a správně připomněl, že nominace národního týmu aktuálně stopery a v delším výhledu levými beky příliš nehýří.

Obdivuhodné vytížení

Právě Bořilovo vážné zranění kolena, které ho z prvoligových trávníků vyřadilo na dva roky, Rada moc dobře zná. Prošel si s chrupavkou podobnými peripetiemi a ví, co to obnáší.

„Různé broušení a vrtání je do kolena obrovský zásah a v tomto případě se mnohdy neslučuje s profesionálním sportem. Projít se na kole, proběhnout se.