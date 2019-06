Šilhavého fotbal baví! Konečně našel stopery, oživil Jankta i Schicka | iSport.cz

Dva domácí zápasy, šest kvalifikačních bodů! Přesně takhle má vypadat ideální rozjezd cesty, která směřuje na mistrovství Evropy 2020. Čeští fotbalisté po Bulharsku (2:1) svalili i Černou Horu (3:0) a na dovolenou po náročné sezoně odjedou spokojení. Mužstvo vedené Jaroslavem Šilhavým šlape, daří se jednotlivcům a výsledný produkt na hřišti baví i spokojené fanoušky. Co se při závěrečném srazu sezony povedlo?

Schick posílený důvěrou

Krásně se na něj dívá. Patrik Schick přijel na sraz ve výtečné formě, plný odhodlání zpříjemnit si závěr náročné sezony. Český forvard zářil proti Bulharsku a jednu z klíčových rolí sehrál i v duelu s Černou Horou. Vyhrál spousty osobních soubojů, díky mimořádným technickým schopnostem připravoval balony do druhé vlny pro spolupracující spoluhráče. Po krásné akci na 2:0 ve vápně vymíchal jednoho z černohorských obránců a jeho centr si ve vápně srazil další z hostujících nešťastníků. V pátek na Letné vstřelil dva góly, v pondělí proti Černé Hoře zvýšil na 3:0, když suverénně proměnil penaltu. Na ní si stoupl poté, co sám vybojoval faul ve vápně. I to je důkaz, jak si nadaný mládenec v reprezentačních barvách věří.