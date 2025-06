Suchopárek: Favority chceme překvapit. Proč na sraz nedorazil Daněk?

EURO se nezadržitelně blíží. Jste před startem turnaje spíš natěšení nebo nervózní?

„Spíš natěšení. Máme první den srazu na přípravném kempu, kde budeme od pondělí do pátku ladit formu. Zaměříme se částečně na kondici, ale především se budeme věnovat herním věcem a taktice, kterou chceme překvapit soupeře.“

Překvapit soupeře? Můžete aspoň naznačit, co tím přesně myslíte?

„Já si myslím, že pokud nedáme alespoň dva góly, tak body neuděláme. Přestože máme dobrou organizaci hry a až tolik branek jsme v poslední době nedostávali, tak nás čekají nadstandardní soupeři s obrovskou kvalitou. My tedy musíme být nebezpeční směrem dopředu a překonat jejich obranu.“

Pomohly vám v tomto ohledu poslední sraz a remíza se Španělskem? Dokázali jste si v něm, že máte šanci i proti zvučnějším soupeřům.

„Tam jsme odehráli slušnou první půli, ale druhá už taky tak dobrá nebyla. Neodehráli jsme to úplně na sto procent našich možností, takže věřím, že toho ukážeme ještě víc.“

Jak už jste zmínil, skupina vypadá na papíře složitě. Čeká vás Anglie, Německo a Slovinsko. Cílem je přesto postup?

„Asi ano. Pro nás neexistuje varianta, že bychom se jeli jenom zúčastnit. Vždycky chceme vyhrát všechny zápasy, i když to bude náročné. Až na hřišti se ale ukáže, jestli to pro nás ta překážka náhodou nebude nepřekonatelná. Věřím, že budeme nachystaní, abychom soupeře překvapili a uhráli dost bodů na postup ze skupiny.“

Šín? I Hašek uznal, že by v áčku neměl takové vytížení

Začínáte proti Anglii, stejně jako před dvěma lety. Můžete se minulým střetnutím nějak inspirovat?

„Je to trošku jiné, protože minule jsme s nimi dvakrát hráli už i v kvalifikační skupině. Ten zápas na EURO se nám povedl asi nejvíc, ale přesto jsme dostali dva góly a prohráli. Výkon ale určitě nebyl špatný a pomohlo nám to i k následnému vítězství proti Německu. Tentokrát ale Angličani tým celkem dost pozměnili a budou znovu patřit k favoritům celého šampionátu.“

V kabině máte řadu hráčů s velkým potenciálem. Kdo by měl být hlavním lídrem týmu?

„Na hřišti máme plno tahounů. Spousta hráčů v jarní části sezony ukázala, že jsou špičkoví a věřím, že to budou dokazovat i na turnaji. Šampionát bude velice náročný po fyzické stránce, takže nejde jen o jedenáct hráčů, ale potřebujeme, aby byl připravený celý kádr, abychom při střídání neztráceli sílu, ale naopak pokud možno náš výkon ještě pozvedli.“

Už na nominační tiskové konferenci minulý týden jste jasně řekl, že brankářskou jedničkou je Lukáš Horníček. Co další posty? Budete se vepředu spoléhat na dvojici Sejk–Fila?

„Pravděpodobně ano. Máme ale i víc variant. Určitě budeme chtít navázat na výkony a výsledky z poslední doby. Z toho by se dalo ledacos vyčíst.“

Jak složité bylo přesvědčovat trenéra áčka Ivana Haška, aby vám uvolnil Matěje Šína?

„Nebylo potřeba nikoho přesvědčovat – máme s trenérem Haškem velmi korektní vztah. Každý tým má své cíle: áčko míří na mistrovství světa, my se chceme prosadit na mistrovství Evropy. I s ohledem na to trenér uznal, že by Matěj zřejmě neměl v áčku takové vytížení, a uvolnil ho pro nás, za což jsme samozřejmě rádi. Matěj je nadstandardní a rozdílový hráč, což opakovaně dokazoval v lize. Už teď patří do kádru áčka a jsem přesvědčený, že v budoucnu v něm bude stabilně. My jsme nyní každopádně rádi, že je tady s námi.“

Po zdravotní stránce jsou všichni hráči v pořádku?

„Všichni jsou fit, i když nejsme úplně kompletní, protože Kryštof Daněk hrál ještě v neděli play-off zápas o Konferenční ligu v rakouské lize a požádal o dva dny volna, takže přijede až ve středu. Jinak jsme ale komplet.“