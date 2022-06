Fila po Anglii: Měli jsme to složité, aspoň že padl ten gól. Těší se do Brna

Pět a půl tisíce fanoušků v aréně budějovického Dynama vstalo a uznale zatleskalo. Daniel Fila si pátou trefou vylepšil pozici nejlepšího střelce „české“ kvalifikační skupiny a daroval Čechům naději, ovšem na body proti Anglii to nakonec nestačilo. „Ten gól přišel pozdě, ale aspoň, že vůbec padl,“ vykládal útočník Slavie po prohře 1:2, která Lvíčata s největší pravděpodobností posílá do baráže o postup na EURO.

Byl to jiný zápas než v listopadu v Anglii? Tehdy jste byli bez šance už po první půli.

„Bylo to podobné, akorát jsme se vyvarovali chyb ve vápně a nenechali jsme chodit soupeře samotné na branku. Narazili jsme na obrovskou kvalitu a znovu jsme to měli složité.“

Jak se té kvalitě dá čelit?

„Pravda, je to něco jiného než třeba v lize. V některých pasážích jsme Angličany přehrávali, ale to se musí celý zápas. Bylo vidět, že jsou lepší.“

V čem byl ještě problém?

„Brzy jsme dostali druhý gól, přišel už na začátku druhého poločasu, a naše šance na úspěch byla menší. Snažili jsme se hrát dál a byl z toho aspoň ten jeden gól. Chtěl jsem střílet z první, ale nepodařilo se to. Tak jsem to vyvěsil, naštěstí to tam spadlo.“

Ceníte si pátého gólu v kvalifikaci?

„Upřímně, vyměnil bych ho za první místo ve skupině, kdyby se to nakonec podařilo. Ale pořád je tam ještě baráž, což byl náš cíl před kvalifikací. Z výsledku jsme zklamaní, ale stále máme šanci postoupit na EURO. Mimochodem, ani ta baráž pořád není stoprocentní. Věříme v přímý postup, ale pokud budeme hrát baráž, přizpůsobíme se.“

Jak naložíte s volnem, které vás čeká? S Andorrou hrajete až přespříští pondělí.

„Vyrazím domů za rodinou a pak se začnu s týmem chystat na Andorru. Pořád se hraje za Česko, motivace a hrdost reprezentovat by tam měla být. Každý k tomu přistoupí na sto procent a měli bychom vyhrát, je to pro nás povinnost. Taky jsem rád, že si po roce zahraju v Brně na Srbské, těším se tam.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 87. Fila Hosté: 22. Smith Rowe, 46. Ramsey Sestavy Domácí: Kovář – Cedidla, Vitík, Donát, Jurásek – Kaloč (C), Žambůrek – Šulc (46. Karabec), Červ (64. Souček), Kohút (64. Sejk) – Čvančara (73. Fila). Hosté: Bursik – Aarons, Cresswell, Harwood-Bellis (C), Johnson – Gibbs-White (82. Gomes), Jones, Garner – Ramsey, Balogun (68. Archer), Smith Rowe (65. Gordon). Karty Domácí: Souček Hosté: Harwood-Bellis, Gibbs-White, Bursik Rozhodčí Milanović – Pavlović, Piper (SRB) Stadion Střelecký ostrov, České Budějovice