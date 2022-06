Gabriel zkusí nahradit Mejdra. Mám respekt, říká. Sparta už ho nechtěla

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu • ČTK / Uhlíř Patrik

Hurá, konečně volno! Celý jeden den. Hned ve středu ráno se bude Adam Gabriel (21) hlásit v Hradci Králové, kam přestoupil ze Sparty a podepsal tříletý kontrakt. Na nové angažmá se naladil gólem do sítě Andorry v poslední bitvě evropské kvalifikace U21. „Nejsem typ hráče, co je schopný si říct o volno a mít dobrý pocit, že zbytek týmu trénuje,“ říká zadák v rozhovoru pro web iSport.cz.

Opravdu už nemáte žádnou dovolenou?

„Ne, ve středu začínám. Moc se do Hradce těším a doufám, že mi bude přát zdraví a že to přes tuhle náročnost zvládnu. Volna jsem měl minimálně. Osmnáctého května jsme skončili po finále poháru na Spartě a od té doby jsem se soustavně připravoval na první sraz. Ten vyvrcholil utkáním s Anglií. Pak jsme měli čtyři dny pauzu před druhým srazem. Sice jsem se podíval s přítelkyní do zahraničí, ale každý den jsem něco dělal. Takže jediný volný den mám v úterý.“ (úsměv)

Nedoběhne vás to na podzim?

„To jsou ty debaty… Jdu do nového klubu a chci být maximálně zodpovědný směrem k úspěšnému angažmá a zároveň i ke svému tělu. Vím, že nic není zadarmo. Pokusím se co nejvíc věnovat regeneraci. Ale nejsem typ hráče, co je schopný si říct o volno a mít dobrý pocit, že zbytek týmu trénuje. Vnitřně by mě to trápilo.“

Navíc když jdete do nového prostředí, nechcete o nic přijít, co?

„Přesně tak. Mám z toho obrovský respekt. Určitě to není krok dozadu. Tak by to nikdo neměl vnímat. Kvalita v Hradci je, nesmím během přípravy podcenit jediný okamžik. Nechci se přirovnávat k Mejdrovi, ale asi bych se měl pokusit ho nahradit a být platným hráčem. Mejdr je kvalitní fotbalista, líbí se mi jeho soubojový styl. Je důrazný. Tento způsob fotbalu pomalu mizí, ale je pořád platný. Tihle hráči jsou rozdíloví a potom přestupují do takových klubů jako je Sparta.“

Mohl jste ovlivnit váš odchod?

„Bylo to jasně dané. Sparta už zájem neměla. Netrápí mě to. Nerad bych tam za této situace někomu zabíral místo. To si člověk škodí i sám sobě. Byl jsem tam odmala, snažil jsem se udělat maximum. Rozumím tomu, že mě Sparta teď nevnímá jako hotového hráče.“

Vyhráli jste 7:0, ale skóre mohlo být ještě vyšší, co?

„V každém zápase najdete šance, které se daly proměnit. Ale důležité bylo, že jsme nastoupili s takovou bojovností. Někdo si mohl myslet, že jsme to mohli podcenit. Přece jen jsme měli baráž jistou. Musím před klukama smeknout, každý bojoval a podle toho to dopadlo. Jsem šťastný za celý tým. Udělali jsme z deseti utkání sedm nul, což je z hlediska obrany výborný počin.“

Hned v poločase jste střídal. Překvapilo vás to?

„Netušil jsem to. Samozřejmě jsem se nezačal smát. Po pěti minutách, kdy jsem si to vyříkal sám se sebou, jsem to vzal a teď jsem naprosto spokojený. I kustod mi něco řekl. Důvodem střídání asi byla karta, a i kdyby ne, je to trenérovo rozhodnutí. Respektuju ho. Samozřejmě mě to mrzí, protože jsem trénoval bez dovolené. Ale respektuju to a snad budu platný v baráži.“