V repre kapitán, v klubu náhradník. O Spartu se porvu! ujišťuje Sejk

Ve Spartě plní roli náhradníka, navíc naskakuje jen v lize. Ovšem v reprezentaci do jednadvaceti let má Václav Sejk (21) výlučné postavení. „Pohoda by mohla být větší, ale cítím se dobře,“ ujišťuje dravý útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Trenérský štáb ho zvolil novým kapitánem, poprvé povede mužstvo s páskou na rukávu ve čtvrtek v Uherském Hradišti v přípravě se Slovenskem.

V klubu to na podzim nejde tak, jak si maloval. V zápasech Sparty vesměs dostřídává, nepatří mezi Priskeho vyvolené. V lize sbírá minuty, v evropských pohárech zatím nedostal ani jednu. Je bez gólu a asistence.

Mezi „lvíčaty“ je Václav Sejk naopak za stěžejní postavu a útočníka, na něhož se spoléhá. „Byl jsem kapitánem ve sparťanské devatenáctce a párkrát i v mládežnických kategoriích,“ podotkl před rozjezdem kvalifikace EURO 2025. První bitva čeká Suchopárkovu partu v úterý na Islandu.

Jste známý tím, že nesnášíte roli náhradníka. Deptá vás, že ji ve Spartě na podzim máte?

„Myslím, že jsem se s tím popasoval dobře. Nedávám na sobě nic znát. Jsem na sto procent připravený odevzdat každý zápas maximum.“

Můžete říct, že v tomto přestupním termínu nezměníte dres?

„Teď zůstanu ve Spartě a budu v ní bojovat o místo. Jdu se o to rvát.“

Pro mnohé jste typická „devítka“. Cítíte se tak?

„Záleží i na tom, jakým stylem chceme hrát. V některých týmech bych zvládl i desítku. V jiných bych tam zase svůj nejlepší výkon asi odvést nemohl. Myslím, že ten dokážu předvést na pozici devítky.“

Na úterní start kvalifikace na Islandu se chystáte bez dvou důležitých záložníků. Kryštof Daněk a Adam Karabec, vaši parťáci ze Sparty, onemocněli a příjezd prvního je víceméně vyloučen. Je to velké oslabení?

„Dáňa je na tom špatně, ale Kara už líp. Věříme, že mu zdravotní stav dovolí, aby přijel a pak s námi mohl odletět na Island.“

Nováčkem v útoku „lvíčat“ je Christoph Kabongo z Podbrezové, jenž prošel i Spartou. Víte o něm?

„Známe se. Do útoku máme víc kluků. Nemohli jsme tady být dva. Bylo jasné, že někdo musel přijít. Typologicky jsme všichni trošku jiní. Trenér to složil právě proto takhle, abychom byli rozdílní a on měl různé varianty. Bude moct reagovat na vývoj hry.“

Tým je po červnovém EURO ze dvou třetin obměněný. Jak si sedá?

„Je fakt, že některé kluky jsem osobně neznal. Ale za ty tři dny už jsme se skvěle poznali. I minulý rok jsme začínali rovnou ostrým zápasem se Slovinskem. A zvládli jsme to. Teď máme k dispozici i přátelské utkání, v němž uvidíme, jak moc jsme se stihli sehrát a co jsme stihli nacvičit. Pak máme ještě pár dní na to, abychom dopilovali to, co nám nešlo.“

Trenér Jan Suchopárek mi říkal, že bude mužstvo herně odlišné než to předchozí. Potvrdíte to?

„Silné stránky tohoto týmu jsou úplně jiné, než byly u minulého ročníku. Budeme kreativnější a kvalitnější dopředu. Konkurence v útoku i třeba na pozici desítky je obrovská. I kluci vzadu pravidelně hrají ligu. Taky síla v obraně bude velká. Doufám, že nastartujeme vlnu vítězstvím jako v minulé kvalifikaci.“

S vámi v sestavě.

„Přijel jsem na reprezentaci hrát a věřím, že předvedu dobrý výkon. Třeba mi to pomůže i směrem ke Spartě. Je na mně, abych ukázal kvalitu, a pak už bude na trenérech, jestli na to dají anebo ne.“

Co vlastně říkáte na los Evropské ligy? Ve skupině narazíte se Spartou na Glasgow Rangers, Betis Sevilla a Aris Limassol.

„Bude to zajímavé. Ty první dva týmy jsou hodně kvalitní a mají velkou fanouškovskou základnu. My máme samozřejmě za cíl postoupit. Myslím, že los byl vzhledem ke složení jiných skupin docela přívětivý. Vím, co se dřív stalo v zápasech s Rangers. Já se hlavně těším na tu atmosféru ve Skotsku. Je to ostrovní fotbal, jeden z tamních největších klubů.“