Bílek věří Eduardovi: Chce hrát za Česko, je dobrou alternativou. Zůstane mu Šín?
Jedno jméno v první nominaci Michala Bílka ve funkci trenéra reprezentace U-21 zasvítí. Útočník Yannick Eduardo (19) z nizozemského Dordrechtu vyběhne příští týden v Uherském Hradišti na Skotsko a o čtyři dny později vyrazí při startu kvalifikace EURO se „lvíčaty“ na Gibraltar. Syn angolského otce a české matky, jenž žije od tří let v Nizozemsku, má být důležitou součástí nově vytvořeného týmu. „Může pro nás být velmi dobrou alternativou do útoku,“ prohlásil trenér Michal Bílek, nástupce Jana Suchopárka.
Trenére, co čekáte od Yannicka Eduarda, pro českou širší fotbalovou veřejnost dost neznámé jméno?
„Už odehrál pár přípravných zápasů za českou devatenáctku. Pak se dohodlo, že se na chvíli odmlčí a bude přemýšlet, který stát bude reprezentovat. Pustili jsme se s Pavlem (Nedvědem, manažerem reprezentací) do komunikace s ním i s manažerem. Yannick se rozhodl pro Česko, za což jsem opravdu rád. Je hráčem Lipska, teď na hostování v Dordrechtu. V přípravě dával góly, hraje pravidelně. Má výšku, dobré zakončení, je dostatečně rychlý. Typologicky jiný útočník než ostatní. Jde o ročník 2006. Je mladý kluk a myslím, že potřebuje dostat šanci. Jak jsem ho viděl, mohl by pro nás být velmi dobrou alternativou do útoku. Měl kvalitu, pracoval, dřel. Je to také signál pro všechny hráče, že nám tolik nezáleží na věku, ale na výkonnosti. Pokud bude mít formu někdo z mladších, nebudeme se ho bát do nominace zařadit.“
Eduardo odešel do Nizozemska už ve třech letech. Jak mluví česky?
„Přízvuk samozřejmě poznáte. (úsměv) Ale česky mluví dobře, všemu rozuměl. Z rozhovoru s ním jsem měl dobrý pocit. Chce hrát za nároďák.“
Pomohl vám červnový přípravný kemp?
„Byl důležitý. V této nominaci je z něj čtrnáct hráčů. Poznal jsem hráče během tréninku, ukázali jsme si u videa spoustu věcí. Ten sraz byl velmi užitečný. Na hráčích jsem viděl elán, chuť. Odpracovali to výborně, byť šlo o posezonní sraz. Dělá nám radost, že většina těch hráčů dneska hraje ligu a ve svých týmech mají poměrně silnou pozici. Koutný s Paluskou byli na červnovém šampionátu jednadvacítky.“
Koho vidíte jako lídra týmu?
„Velmi důležitým hráčem pro nás bude Kričfaluši, byť hrál naposledy v půlce července ještě za Teplice. Věřím, že do nominace patří. Každý týden jsme si volali. Měl jsem zájem, aby hrál aspoň za béčko Slavie. Nedopadlo to. Dnes by se mělo rozhodnout, jak by se to s ním mělo vyvíjet. Zápasovou zátěž nemá, což je určitá komplikace. Ale věřím, že bude dobře připravený. Uvidíme, jak se bude prezentovat na tréninku. Podle toho se rozhodneme, jakou minutáž dostane. V Karviné hraje velmi dobře Labík, je v záloze s Plankou a s Bužkem. Do nominace se nedostal Ševinský, který má malinkou trhlinu ve svalu. Jinak by tam byl taky.“
Co další adepti na vůdčí role?
„Máme Ambrose, který kope výborně za Zabrze, Matěje Šína, Palusku. Hodně si slibujeme od Vojty, což je gólový hráč, i když se teď tolik neprosazuje. Má potenciál. Co se týká brankářů, nabízí se, že se o pozici jedničky rozhodneme mezi Koutným a Baierem. Colina Andrewa jsme vzali proto, že teď chytá za Budějovice velmi dobře. Hráčů, na kterých by to mělo stát, je hodně. Vidím to optimisticky.“
V nominaci je i záložník Matěj Šín, jenž aktuálně přestupuje do nizozemského Alkmaaru. Může se stát, že dostane volno?
„S Matějem jsem mluvil. Je připravený přijet a v pondělí se k týmu připojit. Řekl, že rád bude prezentovat Česko v jakékoliv kategorii. Může se stát akorát to, že pokud ho bude potřebovat áčko, přesune se automaticky tam.“
Vaším asistentem je také Jan Kameník, hlavní kouč prvoligového Slovácka. Necháváte mu mimo sraz klid na práci v klubu?
„Klid určitě má, ale samozřejmě s ním komunikuju. Neříkám, že dennodenně, ale dvakrát, třikrát týdně si zavoláme a řešíme plno věcí. Myslím, že může týmu i s dalším asistentem Markem Bakošem hodně pomoct.“
Proč není ve výběru Jiří Maxim Panoš z Plzně?
„Panoš je velký talent, o tom jsem přesvědčený. Ale potřebuje pravidelně hrát. Teď nemá moc velkou zátěž. V kádru je naopak Tom Slončík, který po návratu do Hradce obživl. Poslední zápas hrál velmi dobře. Oba jsou rozdílní. V tuto chvíli jsme se prostě rozhodli pro hráče, kteří pravidelně nastupují v lize. I když to neplatí o Kričfalušim, měl by pro nás být velmi důležitý.“
Baví vás práce u reprezentace?
„Hrozně se těším na pondělí, na první sraz. Je pro mě obrovské lákadlo dostat se s jednadvacítkou na EURO. Baví mě sledovat hráče, komunikovat s nimi. Motivace je obrovská. Víme, jak důležitý je start do kvalifikace. Kluci hrají srdcem, s elánem a s chutí. Ve středu pole jsou šikovní hráči. Věřím, že to bude šlapat a sedne si to. Můj pocit je velmi pozitivní. Chci pozvat fanoušky na náš zápas se Skotskem. Byl jsem se v červnu podívat na EURO na Slovensku a naši příznivci byli skvělí. Fandili po celých devadesát minut.“
Nominace Česka U21 na utkání se Skotskem a Gibraltarem
|Post
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Colin Andrew
|České Budějovice
|0
|0
|Viktor Baier
|BW Linec
|0
|0
|Jan Koutný
|Olomouc
|0
|0
|Obránci
|Ondřej Čoudek
|Artis Brno
|0
|0
|Eric Hunal
|Dukla Praha
|0
|0
|Jan Chytrý
|Karviná
|0
|0
|Mikuláš Konečný
|Pardubice
|0
|0
|Daniel Kutík
|Zbrojovka Brno
|0
|0
|Albert Labík
|Karviná
|5
|0
|Jan Paluska
|Plzeň
|0
|0
|Jan Trédl
|Pardubice
|0
|0
|Záložníci
|Lukáš Ambros
|Zabrze
|1
|0
|Alexandr Bužek
|Karviná
|0
|0
|Tomáš Jelínek
|Slavia Praha
|0
|0
|Ondřej Kričfaluši
|Slavia Praha
|11
|0
|David Planka
|Karviná
|0
|0
|Tom Slončík
|Hradec Králové
|3
|0
|Matěj Šín
|Ostrava
|3
|0
|Matěj Žitný
|Dukla Praha
|0
|0
|Útočníci
|Yannick Eduardo
|Dordrecht
|0
|0
|Lukáš Mašek
|Liberec
|0
|0
|Matěj Mikulenka
|Olomouc
|0
|0
|Matyáš Vojta
|Mladá Boleslav
|2
|0