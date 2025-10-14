Předplatné

ONLINE: Bulharsko - Česko 1:1. Koutný ve velkém zápřahu, Eduarda vystřídal Vojta

Kapitán lvíčat Matěj Šín se raduje z gólu proti Bulharsku
Kapitán lvíčat Matěj Šín se raduje z gólu proti BulharskuZdroj: x.com/@ceskarepre_cz
Ondřej Kričfaluši v dresu české reprezentace do 21 let
Základní jedenáctka české fotbalové reprezentace do 21 let pro kvalifikační zápas v Bulharsku
Češi slaví první gól pod Michalem Bílkem
Češi slaví dvakrát opakovanou penaltu, kterou proměnil Yannick Eduardo
Matěj Šín asistoval na gól Ondřeje Kričfalušiho
Karvinský Jan Chytrý debutoval proti Skotsku
Luke Graham v souboji s Lukášem Maškem
Česká fotbalová reprezentace do 21 let rozjela kvalifikaci o evropský šampionát ve velkém stylu. Po třech odehraných zápasech má plný počet devíti bodů a jen o skóre zaostává za vedoucím Portugalskem. Nyní svěřence Michala Bílka čeká Bulharsko, které ma dosud na kontě čtyři body a nachází se na třetí pozici v tabulce. Utkání začíná v 18 hodin, sledujte ho prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu.

1.Portugalsko330010:09
2.Česko33009:19
3. Bulharsko31114:44
4.Skotsko310212:43
5.Ázerbájdžán30121:111
6.Gibraltar30031:170

