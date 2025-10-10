Lvíčata nadělovala! Mašek zářil, penaltu si ale vyčítal. Bílek: Vím, že máme dobré hráče
Rubali poctivě, ostatně jinak to v hornickém městě ani nejde. Reprezentanti do jednadvaceti let jsou v kvalifikaci o „malé“ EURO i nadále stoprocentní, po výhrách nad Skotskem a Gibraltarem si v Karviné poradili s Ázerbájdžánem. Soupeř párkrát zazlobil, větší tutovku si ale nevypracoval. Češi hru naprosto kontrolovali. „Užil jsem si to fakt parádně,“ radoval se z výhry 5:0 Lukáš Mašek, hlavní hrdina zápasu.
Návrat Michala Bílka do reprezentačního hávu přináší výsledky. Česká „lvíčata“ pod ním ze tří odehraných zápasů vytěžila maximum a na neméně důležitý úterní zápas v Bulharsku se naladila skvěle. Ázerbájdžánu nadělila „búra“, potěšil i Maškův hattrick.
„Bulhaři budou hrát doma a budou velmi nepříjemní. Pro nás je ale každý zápas velmi důležitý a těžký. Věřím tomu, že budeme dobře naladění a předvedeme stejný výkon jako proti Ázerbájdžánu. Nejen výkon, ale i nasazení a způsob hry. Přístup hráčů byl na velmi dobré úrovni,“ těšilo šedesátiletého trenéra.
Jedenáctka Bílkových vyvolených se oproti kvalifikačnímu startu příliš nezměnila. Z hráčů, kteří byli k dispozici, se tentokrát nedostalo na Jana Chytrého, kterého na pozici pravého halvbeka nahradil slávistický Tomáš Jelínek. Chyběl i marod Mikuláš Konečný a Yannick Eduardo, od první minuty za ně naskočili Adam Ševínský s Lukášem Maškem.
Právě liberecký útočník byl ústřední postavou celého utkání. Stejně jako kapitán Matěj Šín, po jehož rohovém kopu se Mašek ocitl v první ložence. Zatímco nejprve nechal vyniknout ázerbájdžánského gólmana, ve 40. minutě už Hašimova přelstil. Krátce předtím si zvládl i precizně narazit s Lukášem Ambrosem. „Musím říct, že první gól mi hodně pomohl. Pak jsme si toho vytvořili víc a víc,“ věděl Mašek.
Bílek mohl chválit
Zkraje druhé půle sice ze šestnáctky zahrozili hosté, pak ale Češi vytáhli dva smrtící údery. Jelínkův parádní centr nejprve využil Ambros, záložník polského Górniku Zabrze. Další pohlednou akci si Bílkovi svěřenci nechali na 59. minutu, kdy Labíkovu průnikovku zatloukl Mašek. „Děkoval jsem mu. My se bavíme a jsme velcí kamarádi. U druhého gólu chtěl střílet, ale slyšel mě, když jsem si o balon řekl,“ líčil Mašek.
Záhy mohl kanonýr s jedenáctkou na dresu ázerbájdžánský kolaps definitivně dokonat, jenže nařízenou penaltu zahodil. „Chybělo všechno. Výška, razance, a gólman chytnul stranu, takže asi všechno špatně,“ ohlížel se. Vynahradil si to až těsně před střídáním, kdy znovu těžil z Labíkova centru. Mimochodem, čeští halvbeci brali hned tři asistence. Labík dvě, Jelínek jednu.
„Jsou to i střední záložníci, ve svých klubech totiž kopou také ve středu pole. Jsem však rád, že zvládnou i post halvebeka. Díky tomu, že hrají střední záložníky, tomu dávají i větší fotbalovost. Oba kraje sehrály velmi dobré utkání, stejně jako ostatní,“ pokývl spokojený Bílek.
Veselý večer v závěru dokonal David Planka, čerstvá posila Baníku a mimochodem i bývalý hráč Karviné. „Vím, že v týmu mám dobré hráče. Jsem rád, že všichni pravidelně nastupují v první nebo druhé lize a kvalitu potvrzují. Těší mě také to, jak jsme utkání zvládli a jak do toho vstoupili hráči, kteří přišli v průběhu. Ukázalo se, že lavička, kterou máme, je velmi silná,“ liboval si Bílek.
Výhra 5:0 ho rozhodně potěšila, zvlášť když stejným poměrem smetli Ázerbájdžán také Portugalci. „Pomohla nám první branka a pak i první gól ve druhé půli. Definitivně jsme se uklidnili, byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil trenér. „Jsme spokojení, lepší vstup jsme si nemohli přát. Podařilo se nám vyhrát vyšším rozdílem, ale už teď se připravujeme na Bulhary,“ doplnil Mašek.