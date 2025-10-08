Linec? Nejlepší rozhodnutí v kariéře, říká gólman Baier. Chce se ale vrátit do Plzně
Je dalším z mladých českých brankářů, kteří se rychle prosadili v rakouské první lize. Viktor Baier chytá ve dvaceti letech pravidelně za Blau-Weiss Linec, díky tomu může bojovat také o místo jedničky v reprezentaci U21. A kdoví, třeba se brzy vrátí z hostování do Plzně, kterou pořád pozorně sleduje. Hlavně kvůli kamarádovi Janu Paluskovi, se kterým prochází mládežnickými výběry. „Určitě bych se chtěl vrátit a poprat se o místo,“ přeje si rodák z Příbrami.
V klubu to začalo šlapat, že?
„Po posledním repre srazu jsme se zvedli. Začátek od nás nebyl ideální. Potřebovali jsme něco změnit a věřili jsme, že to dokážeme. Z posledních čtyř zápasů jsme udělali tři výhry, což se cení. Vyhráli jsme i na Austrii, kde bylo dost práce. Kluci to skvěle odbránili a já jsem jim pomohl. Zpětně musím říct, že to hostování bylo asi nejlepší rozhodnutí, které jsem v kariéře udělal.“
Navíc je Linec hezké město k žití.
„Určitě. Je to příjemné, dvousettisícové město.“
V nejvyšší soutěži má dva zástupce. LASK je ten slavnější, ale Blau-Weiss už mu šlape na paty, co?
„Co se týká výkonnosti, opravdu už se to vyrovnává. LASK na tom nebyl v uplynulých sezonách ideálně, měl problémy s prezidentem a fanoušci to bojkotovali. Zato Blau-Weiss je dobře řízený tým. Od generálního přes sportovního ředitele. Bohužel jsme nedávné derby prohráli na LASKu 0:2, ale byla skvělá atmosféra. Lidé ve městě tím žili už den předem. Nečekal jsem, že to bude takové.“
Tušíte, proč Rakušané rádi angažují mladé české brankáře a nikoliv hráče do pole?
„Nad tím jsem se nezamýšlel. Ale je pravda, že gólmanů tady bylo dost a jsou na ně skvělé reference. Chtěl jsem na to navázat, aby byly i na mě. Rakouská soutěž jde každým rokem nahoru. V Česku je méně sledovaná, ale je tam hodně kvalitních hráčů a týmů. Hostování mám bez opce. Určitě bych se chtěl vrátit do Plzně a poprat se o místo. Ale uvidíme, co se stane po sezoně. Třeba se to vyvine úplně jinak. Mrzí mě, že se teď Viktorce nedaří, ale určitě to zlomí.“
Nyní jste s reprezentací U21. Co očekáváte od dalších dvou kvalifikačních duelů s Ázerbajdžánem a v Bulharsku?
„Start byl povedený. Máme teď dobrou náladu, kterou můžeme přetavit do dalších dvou zápasů. Určitě budou taky složité, ale jdeme do toho s tím, že chceme zase získat šest bodů. Ázerbajdžán i Bulharsko mají kvalitní hráče. Trenérský štáb je opravdu skvělý, dává nám výborný servis.“