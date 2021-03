Peter Olayinka poslal Slavii do vedení • Reuters

Naštvaný Connor Goldson byl jedním z těch, co se sápali na Ondřeje Kúdela • Reuters

Hned 10 hráčů současného kádru Slavie zažilo jak tažení do čtvrtfinále Evropské ligy 2018/2019, tak účast ve skupině Ligy mistrů 2019/2020. Patří mezi ně Kúdel, Bořil, Van Buren, Kolář i Kovář • Barbora Reichová / Sport

Tady to mezi Kúdelou a Kamarou všechno začalo. • Reuters

Slavia rozhodla o Kúdelovi bez FAČR. A to jí může přinést další problémy • Michal Beranek / Sport

Jak se tedy vše seběhlo?

Slavia se skutečně obrátila na fotbalovou asociaci a předala jí informace, které získala od skotské policie. Spolu s žádostí, aby zodpovědné osoby – v čele s předsedou Martinem Malíkem a trenérem Jaroslavem Šilhavým – zvážily, zda Ondřeje Kúdelu vyjmout z cesty na Ostrovy.

Měly to být skutečně zásadní informace.

Jednak z nich mělo vyplývat, že se ve Walesu proti Kúdelovi chystají protesty.

Jednak, a to hlavně, že Kúdelovi opravdu po dosednutí na britskou půdu hrozí, že ho zadrží tamější policie. Což sice advokátní kancelář Slavie popírá, jenže obava z opaku je zcela reálná.

Na Strahově proto celou věc probírali a shodli se, že za takových okolností skutečně bude lepší, když hráče z reprezentačních povinností uvolní. Z důvodů lidských a na to navazujících důvodů sportovních. Ono totiž jít z výslechu od britského policisty na hřiště, může přinést nervy do hlavy i do nohou.

Jenže – ještě než stihli z fotbalové asociace rozhodnout, že Ondřej Kúdela bude