Eden tleskal Daridovi. Souček předal dárek z kabiny, návrat jen jako Hubník

Místo dresu měl na sobě hnědý kabát, místo trenek kalhoty. Na tváři mu hrál úsměv. Ze záložníka Vladimíra Daridy se stal fanoušek národního týmu, od nedávného červnového evropského šampionátu už mu na hřišti nepomáhá. Český fotbal se s ním důstojně rozloučil.

Předseda fotbalové asociace Petr Fousek předal bývalému kapitánovi reprezentační dres s číslem 76, které symbolizovalo počet jeho startů za elitní český výběr. Generální sekretář Michal Valtr přispěchal se zarámovanými fotografiemi, kapitán současného mužstva Tomáš Souček se s ním vřele objal a za kabinu mu věnoval malý dárek. Darida si pak užil ovace takřka vyprodaného stadionu.

Tichý lídr, dříč, maratonec. Všechny tyhle charakteristiky na pracovitého středopolaře sedí. Třikrát se zúčastnil mistrovství Evropy, zážitků si odnáší požehnaně. Třeba když coby ještě mladý junák naskočil překvapivě na EURO 2012 ve čtvrtfinále proti Portugalsku v základní sestavě. Nebo když dal krásnou branku Německu doma v Edenu. Užil si vítězství nad Anglií. Na všechny tyhle momenty rád vzpomíná.

Reprezentační pouť uťal letos krátce před jednatřicátými narozeninami. „V minulé bundesligové a reprezentační sezoně jsem strávil na zápasech a soustředěních 140 dnů mimo domov. Teď už však chci mnohem více času trávit s rodinou a malým synem,“ ukázal Darida na hlavní důvod. Působí dál v Německu, nastupuje za Hertu Berlín, v aktuální sezoně ale naskočil zatím jen do třech bundesligových zápasů.

Bývalým parťákům fandí, aby se prodrali na mistrovství světa. Vyloučil návrat do mužstva, pokud by se postup povedl. „To by nebylo fér vůči těm, kdo si mistrovství světa vykopali,“ pravil jasně. Potenciální výpomoc by si dovedl představit snad jen v případě, pokud by nastala neočekávaná situace jako před rokem, kdy byl kvůli koronaviru rozprášen tým a narychlo se skládal nový. „Reprezentační dres už bych oblékl jen v podobné situaci, v jaké se ocitl třeba Roman Hubník,“ ukázal Darida na matadora, jenž tehdy proti Skotsku zaskočil.

Vladimír Darida v reprezentaci 76 utkání 5603 minut 8 gólů 3 účasti na EURO