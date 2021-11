Mancini po italském krachu: Na MS postoupíme. A možná ho vyhrajeme

Itálie se v Severním Irsku neprosadila musí do baráže • Reuters

Italové v pondělním závěrečném osmém kole kvalifikační skupiny C bojovali na dálku o prvenství se Švýcarskem, které doma porazilo Bulharsko 4:0 a rivala vystřídalo v čele tabulky. Tým z Apeninského poloostrova má na světovou baráž špatné vzpomínky. V minulém play off totiž překvapivě podlehl Švédsku a na MS 2018 v Rusku chyběl, což se mu stalo po 60 letech.

„V březnu postoupíme na mistrovství světa a pak ho možná celé vyhrajeme. Jsem plný sebevědomí,“ řekl Mancini novinářům v Belfastu. „Teď už s tím nic neuděláme, ale v březnu ze sebe zkusíme vydat to nejlepší,“ doplnil šestapadesátiletý trenér.

Jeho svěřenci vyhráli úvodní tři kvalifikační zápasy, ale po zlatém Euru se jim přestalo dařit. Z pěti podzimních utkání zvítězili pouze nad outsiderem Litvou (5:0) a čtyřikrát remizovali včetně obou duelů se Švýcary. Body Italové nečekaně ztratili i při domácí remíze 1:1 s Bulhary.

„Měli jsme porazit Bulharsko a proměnit dvě penalty proti Švýcarsku. Tyto zápasy jsme měli vyhrát. O baráži ale vůbec nepochybuji. Musíme do března znovu najít to, co nás doposud zdobilo, a zůstat úplně v klidu,“ prohlásil Mancini.

„Přestože jsme kontrolovali utkání, nedařilo se nám střílet góly. Severní Irsko postavilo všechny hráče do obrany a my je nedokázali zlomit. S takovými soupeři máme problémy. Je to škoda, protože jsme tuhle skupinu měli rozhodnout mnohem dříve,“ dodal někdejší útočník.