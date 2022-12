Za Maročany přijel z USA: To je pocit! Země v noci nespala. Titul? Proč ne

Jeden z nich na šampionát přijel ze Spojených států amerických, kde žije. Třiatřicetiletý Nordean strávil v Kataru dva týdny, čtvrtfinále už neuvidí. „Rodina volá,“ usmál se chraptivě, což byla známka, jak moc byl vtažen do utkání se Španělskem. Přesto si užíval poslední den v zemi, kde jeho národní mužstvo ohromilo svět.

Maroko je na nohou, že?

„To je pocit… Slyšeli jsme, že v naší zemi nešli lidi spát celou noc, každý slavil. Poprvé jsme se dostali do čtvrtfinále, je to pro nás historická chvíle.“

Jak jste zvládl zápas se Španěly?

„Na stadionu to bylo velké. Dali jsme chlapcům veškerou podporu, support. Stáli jsme paralelně s nimi, a také proto to dokázali. Na mém hlase je to poznat. Skoro umřel. Myslím, že jsme byli všichni dohromady fantastičtí, a proto se tvořila historie.“

Nebyl penaltový rozstřel až moc velký nervák?

„Poslední minuty jsme měli strach, aby na penalty došlo, abychom nedostali gól. Doufali jsme v ně, protože víme, jakého máme brankáře. Bunú je jedním z nejlepších na světě a my jsme hrdí, že potvrdil svoje ambice. Na mistrovství jsme nedostali vlastně žádný gól, dali jsme si jen jeden vlastní, beru to jako nulu.“

V čem je největší síla vašeho mančaftu?

„Máme kuráž, odvahu, to charakterizuje celou naši zemi, takže i hráče, kteří ji reprezentují. My jako diváci jim dáváme další procento energie. Každý se pokoušíme dělat to nejlepší. Toto je poprvé v historii, kdy je pořádáno mistrovství světa v arabském světě, a my se všichni snažíme udělat nejlepší výsledek.“

Líbí se vám šampionát v Kataru?

„Všechno je jako by kondenzované, odehrává se to na malém území. Proto se mi to moc líbí. Pro fanoušky je to O.K, jsou tady krásné stadiony, místa, kde je možné se potkat. Bylo to hodně drahé, ale to víte… Katar si to může dovolit.“

Kdo je podle vás hlavní favorit mistrovství?

„Brazílie. Žil jsem tam, mám ji rád. Argentina to nezvládne. Messi je skvělý, ale nemůžeš vyhrát, když jsi závislý na jednom hráči. Všichni musí útočit, všichni bránit. Neymar také dělá obojí.“

Jaké má šance Maroko?

„Říká se to: game by game, jdeme zápas od zápasu. Teď je naším světem Portugalsko, doufám, že to zvládneme. Pak půjdeme dál.“

Až pro titul?

„Všechno je možné…“