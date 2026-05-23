Problém před MS! Tým Konga musí kvůli ebole být 21 dní v izolaci, zní z USA
Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboly ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do USA. V uzavřené „bublině" mají setrvat po dobu 21 dnů, sdělil ESPN šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědné za šampionát Andrew Giuliani. V opačném případě podle něj výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Tým africké země se v současnosti připravuje v Belgii a má tam odehrát i přípravné zápasy s Dánskem a Chile. Na svoji základnu v Houstonu má dorazit 11. června. „Jasně jsme dali Kongu na srozuměnou, že musí integritu bubliny striktně dodržet 21 dnů, než dorazí do Houstonu. Chceme zajistit, že se touto cestou nic nedostane do naší blízkosti nebo do blízkosti našich hranic,“ řekl Giuliani. „Nejvyšší prioritou je bezpečí amerických obyvatel, zúčastněných týmů a milionů fanoušků,“ dodal.
V Kongu vypukla epidemie eboly v polovině května a rozšířila se i do sousední Ugandy. Podle pátečních informací WHO bylo evidováno téměř 750 podezřelých případů a 177 úmrtí v souvislosti s aktuálním ohniskem nákazy ve východní části země. Spojené státy zakázaly vstup do své země všem lidem, kteří v posledních třech týdnech navštívili Kongo, Ugandu nebo Jižní Súdán. Konžská reprezentace už preventivně zrušila chystané třídenní soustředění a rozloučení s fanoušky v metropoli Kinshase.
Mistrovství světa v Kanadě, USA a Mexiku odstartuje za necelý měsíc. Kongo do turnaje vstoupí 17. června zápasem proti Portugalsku v Houstonu, ve skupině poté narazí ještě na Uzbekistán a Kolumbii.