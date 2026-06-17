Česko vs. JAR v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě?
Česká fotbalová reprezentace vstoupila do mistrovství světa prohrou 1:2 s Jižní Koreou. Nyní čeká svěřence Miroslava Koubka boj o všechno proti týmu z Jihoafrické republiky, protože jedině vítězství je stále může udržet ve hře o postup do play off. Zápas začíná ve čtvrtek v 18:00. Kde sledovat Česko vs. JAR živě? Program MS 2026 naleznete ZDE>>>
Česko vs. Jihoafrická republika
|Datum: čtvrtek 18. června (18:00)
Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)
Rozhodčí: Tori Penso (USA)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. JAR v TV?
Českou reprezentaci čeká druhý zápas na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká s Jihoafrickou republikou. Přímý přenos odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. JAR začíná ve čtvrtek 18. června od 18:00.
Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko 2:1
- Česko - JAR, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko, 25. června, 3:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4
JAR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
H2H - vzájemné zápasy Česka a JAR
Česká fotbalová reprezentace se s Jihoafrickou republikou potkala pouze jednou, a to během Konfederačního poháru FIFA v roce 1997. Tehdy z toho byla remíza 2:2, kdy obě branky českého týmu vstřelil Vladimír Šmicer. Národní tým si nakonec z tohoto turnaje odvezl bronz, když v boji o třetí místo porazil Uruguay 1:0.
|Datum
|Zápas a výsledek
|13. 12. 97
|JAR – Česko 2:2