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Česko vs. JAR v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě?

Češi na nástupu před zápasem s Koreou
Češi na nástupu před zápasem s KoreouZdroj: Pavel Baláž (Sport)
Zklamaní Češi po porážce s Koreou
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek dohlíží na trénink svých svěřenců
Čeští fotbalisté během tréninku na MS
Rozběhání fotbalistů před tréninkem
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Česká fotbalová reprezentace vstoupila do mistrovství světa prohrou 1:2 s Jižní Koreou. Nyní čeká svěřence Miroslava Koubka boj o všechno proti týmu z Jihoafrické republiky, protože jedině vítězství je stále může udržet ve hře o postup do play off. Zápas začíná ve čtvrtek v 18:00. Kde sledovat Česko vs. JAR živě? Program MS 2026 naleznete ZDE>>>

Česko vs. Jihoafrická republika
MS ve fotbale 2026

Datum: čtvrtek 18. června (18:00)
Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)
Rozhodčí: Tori Penso (USA)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, Nova Action, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. JAR v TV?

Českou reprezentaci čeká druhý zápas na světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, ve kterém se utká s Jihoafrickou republikou. Přímý přenos odvysílají stanice ČT sport a Nova Action. Případně můžete využít platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. JAR začíná ve čtvrtek 18. června od 18:00.

Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko10011:20
4JAR10010:20

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny A

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    MexikoMexiko
    48%
    29%
    15%
    7%
    Jižní KoreaKorea
    32%
    33%
    22%
    13%
    Jihoafrická republikaJAR
    10%
    19%
    31%
    40%
    Česká republikaČesko
    9%
    19%
    31%
    40%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 08:30
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    H2H - vzájemné zápasy Česka a JAR

    Česká fotbalová reprezentace se s Jihoafrickou republikou potkala pouze jednou, a to během Konfederačního poháru FIFA v roce 1997. Tehdy z toho byla remíza 2:2, kdy obě branky českého týmu vstřelil Vladimír Šmicer. Národní tým si nakonec z tohoto turnaje odvezl bronz, když v boji o třetí místo porazil Uruguay 1:0.

    DatumZápas a výsledek
    13. 12. 97JAR – Česko 2:2
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