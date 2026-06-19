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MS ve fotbale 2026: 495 variant pro postup ze třetích míst do play off

495 možností postupu ze 3. míst
495 možností postupu ze 3. místZdroj: Foto: isport.cz
Složení skupiny A na MS ve fotbale
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Rekordní počet týmů a zápasů na mistrovství světa ve fotbale s sebou přináší i rekordní počet možností a kombinací pro postup do play-off ze třetích míst. Celkově je jich těžko uvěřitelných 495. V článku naleznete přehled, který vysvětluje princip postupu, i tabulky s jednotlivými variantami. Program MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

Tabulka variantTabulka třetích míst

Postupová matematika na MS ve fotbale 2026

  • Základní formát: Turnaje se celkem zúčastní 48 týmů, které jsou rozděleny do 12 skupin po čtyřech týmech (Skupina A až Skupina L).

  • Postupový klíč: Do vyřazovací fáze (šestnáctifinále) automaticky postupují první a druhé týmy z každé z 12 skupin. Tuto 24člennou skupinu doplní 8 nejlepších týmů z třetích míst.

  • Proč existuje 495 kombinací? Jelikož se vybírá 8 postupujících týmů z celkových 12 skupin, matematicky se jedná o kombinace bez opakování (12 nad 8). Výsledkem tohoto výpočtu je přesně 495 možných scénářů, které mohou po skončení skupinové fáze nastat. V tabulce níže najdete všech 495 možných kombinací těchto 8 nejlépe umístěných týmů na třetích místech.

  • Účel tabulky: Tabulka přesně definuje, proti komu nastoupí vítězové konkrétních skupin (konkrétně vítězové skupin A, B, D, E, G, I, K a L) v kole 32. Nasazení závisí výhradně na tom, ze kterých osmi skupin vzejdou postupující týmy ze třetích míst, aby bylo zajištěno spravedlivé rozřazení a zabránilo se tomu, že by se v prvním kole vyřazovací fáze potkaly týmy, které už proti sobě hrály v základní skupině.

Tabulka 495 možností postupu ze třetích míst na MS ve fotbale 2026

Možnost1A1B1D1E1G1I1K1L
13E3J3I3F3H3G3L3K
23H3G3I3D3J3F3L3K
33E3J3I3D3H3G3L3K
43E3J3I3D3H3F3L3K
53E3G3I3D3J3F3L3K
63E3G3J3D3H3F3L3K
73E3G3I3D3H3F3L3K
83E3G3J3D3H3F3L3I
93E3G3J3D3H3F3I3K
103H3G3I3C3J3F3L3K
113E3J3I3C3H3G3L3K
123E3J3I3C3H3F3L3K
133E3G3I3C3J3F3L3K
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163E3G3J3C3H3F3L3I
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413C3G3J3D3H3F3L3E
423C3G33D3H3F3E3K
433C3G3E3D3H3F3L3I
443C3G3E3D3H3F3I3K
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3523E3J3B3D3A3F3L3I
3533E3J3B3D3A3F3I3K
3543H3E3B3D3A3F3L3K
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3643E3G3B3D3A3F3I3K
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3753H3J3B3C3A3G3I3K
376313J3B3C3A3F3L3K
3773H3J3B3C3A3F3L3K
3783H3I3B3C3A3F3L3K
3793H3J3B3C3A3F3L3I
3803H3J3B3C3A3F3I3K
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3843C3J3B3F3A3G3I3K
3853H3G3B3C3A3F3L3K
3863H3G3B3C3A3F3L3J
3873H3G3B3C3A3F3J3K
3883H3G3B3C3A3F3L3I
3893H3G3B3C3A3F3I3K
3903H3G3B3C3A3F3I3J
3913E3J3B3A3I3C3L3K
3923E3J3B3C3A3H3L3K
3933E3I3B3C3A3H3L3K
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4073E3I3B3C3A3F3L3K
4083E3J3B3C3A3F3L3I
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4123H3J3B3C3A3F3E3K
4133H3E3B3C3A3F3L3I
4143H3E3B3C3A3F3I3K
4153H3J3B3C3A3F3E3I
4163E3G3B3C3A3F3L3K
4173E3G3B3C3A3F3L3J
4183E3G3B3C3A3F3J3K
4193E3G3B3C3A3F3L3I
4203E3G3B3C3A3F3I3K
4213E3G3B3C3A3F3I3J
4223H3G3B3C3A3F3L3E
4233H3G3B3C3A3F3E3K
4243H3G3B3C3A3F3E3J
4253H3G3B3C3A3F3E3I
4263I3J3B3C3A3D3L3K
4273H3J3B3C3A3D3L3K
4283H3I3B3C3A3D3L3K
4293H3J3B3C3A3D3L3I
4303H3J3B3C3A3D3I3K
4313C3J3B3D3A3G3L3K
4323I3G3B3C3A3D3L3K
4333C3J3B3D3A3G3L3I
4343C3J3B3D3A3G3I3K
4353H3G3B3C3A3D3L3K
4363H3G3B3C3A3D3L3J
4373H3G3B3C3A3D3J3K
4383H3G3B3C3A3D3L3I
4393H3G3B3C3A3D3I3K
4403H3G3B3C3A3D3I3J
4413C3J3B3D3A3F3L3K
4423C3I3B3D3A3F3L3K
4433C3J3B3D3A3F3L3I
4443C3J3B3D3A3F3I3K
4453H3F3B3C3A3D3L3K
4463C3J3B3D3A3F3L3H
4473H3J3B3C3A3F3D3K
4483H3F3B3C3A3D3L3I
4493H3F3B3C3A3D3I3K
4503H3J3B3C3A3F3D3I
4513C3G3B3D3A3F3L3K
4523C3G3B3D3A3F3L3J
4533C3G3B3D3A3F3J3K
4543C3G3B3D3A3F3L3I
4553C3G3B3D3A3F3I3K
4563C3G3B3D3A3F3I3J
4573C3G3B3D3A3F3L3H
4583H3G3B3C3A3F3D3K
4593H3G3B3C3A3F3D3J
4603H3G3B3C3A3F3D3I
4613E3J3B3C3A3D3L3K
4623E3I3B3C3A3D3L3K
4633E3J3B3C3A3D3L3I
4643E3J3B3C3A3D3I3K
4653H3E3B3C3A3D3L3K
4663H3J3B3C3A3D3L3E
4673H3J3B3C3A3D3E3K
4683H3E3B3C3A3D3L3I
4693H3E3B3C3A3D3I3K
4703H3J3B3C3A3D3E3I
4713E3G3B3C3A3D3L3K
4723E3G3B3C3A3D3L3J
4733E3G3B3C3A3D3J3K
4743E3G3B3C3A3D3L3I
4753E3G3B3C3A3D3I3K
4763E3G3B3C3A3D3I3J
4773H3G3B3C3A3D3L3E
4783H3G3B3C3A3D3E3K
4793H3G3B3C3A3D3E3J
4803H3G3B3C3A3D3E3I
4813C3E3B3D3A3F3L3K
4823C3J3B3D3A3F3L3E
4833C3J3B3D3A3F3E3K
4843C3E3B3D3A3F3L3I
4853C3E3B3D3A3F3I3K
4863C3J3B3D3A3F3E3I
4873H3F3B3C3A3D3L3E
4883H3E3B3C3A3F3D3K
4893H3J3B3C3A3F3D3E
4903H3E3B3C3A3F3D3I
4913C3G3B3D3A3F3L3E
4923C3G3B3D3A3F3E3K
4933C3G3B3D3A3F3E3J
4943C3G3B3D3A3F3E3I
4953H3G3B3C3A3F3D3E

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