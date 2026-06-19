MS ve fotbale 2026: 495 variant pro postup ze třetích míst do play off
Rekordní počet týmů a zápasů na mistrovství světa ve fotbale s sebou přináší i rekordní počet možností a kombinací pro postup do play-off ze třetích míst. Celkově je jich těžko uvěřitelných 495. V článku naleznete přehled, který vysvětluje princip postupu, i tabulky s jednotlivými variantami. Program MS ve fotbale naleznete ZDE>>>
Tabulka variant– Tabulka třetích míst
Postupová matematika na MS ve fotbale 2026
Základní formát: Turnaje se celkem zúčastní 48 týmů, které jsou rozděleny do 12 skupin po čtyřech týmech (Skupina A až Skupina L).
Postupový klíč: Do vyřazovací fáze (šestnáctifinále) automaticky postupují první a druhé týmy z každé z 12 skupin. Tuto 24člennou skupinu doplní 8 nejlepších týmů z třetích míst.
Proč existuje 495 kombinací? Jelikož se vybírá 8 postupujících týmů z celkových 12 skupin, matematicky se jedná o kombinace bez opakování (12 nad 8). Výsledkem tohoto výpočtu je přesně 495 možných scénářů, které mohou po skončení skupinové fáze nastat. V tabulce níže najdete všech 495 možných kombinací těchto 8 nejlépe umístěných týmů na třetích místech.
Účel tabulky: Tabulka přesně definuje, proti komu nastoupí vítězové konkrétních skupin (konkrétně vítězové skupin A, B, D, E, G, I, K a L) v kole 32. Nasazení závisí výhradně na tom, ze kterých osmi skupin vzejdou postupující týmy ze třetích míst, aby bylo zajištěno spravedlivé rozřazení a zabránilo se tomu, že by se v prvním kole vyřazovací fáze potkaly týmy, které už proti sobě hrály v základní skupině.
Tabulka 495 možností postupu ze třetích míst na MS ve fotbale 2026
|Možnost
|1A
|1B
|1D
|1E
|1G
|1I
|1K
|1L
|1
|3E
|3J
|3I
|3F
|3H
|3G
|3L
|3K
|2
|3H
|3G
|3I
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|3
|3E
|3J
|3I
|3D
|3H
|3G
|3L
|3K
|4
|3E
|3J
|3I
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|5
|3E
|3G
|3I
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|6
|3E
|3G
|3J
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|7
|3E
|3G
|3I
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|8
|3E
|3G
|3J
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|9
|3E
|3G
|3J
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|10
|3H
|3G
|3I
|3C
|3J
|3F
|3L
|3K
|11
|3E
|3J
|3I
|3C
|3H
|3G
|3L
|3K
|12
|3E
|3J
|3I
|3C
|3H
|3F
|3L
|3K
|13
|3E
|3G
|3I
|3C
|3J
|3F
|3L
|3K
|14
|3E
|3G
|3J
|3C
|3H
|3F
|3L
|3K
|15
|3E
|3G
|3I
|3C
|3H
|3F
|3L
|3K
|16
|3E
|3G
|3J
|3C
|3H
|3F
|3L
|3I
|17
|3E
|3G
|3J
|3C
|3H
|3F
|3I
|3K
|18
|3H
|3G
|3I
|3C
|3J
|3D
|3L
|3K
|19
|3C
|3J
|3I
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|20
|3C
|3G
|3I
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|21
|3C
|3G
|3
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|22
|3C
|3G
|3I
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|23
|3C
|3G
|3J
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|24
|3C
|3G
|3J
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|25
|3E
|3
|3I
|3C
|3H
|3D
|3L
|3K
|26
|3E
|3G
|3I
|3C
|3J
|3D
|3L
|3K
|27
|3E
|3G
|3
|3C
|3H
|3D
|3L
|3K
|28
|3E
|3G
|3I
|3C
|3H
|3D
|3L
|3K
|29
|3E
|3G
|3J
|3C
|3H
|3D
|3L
|3I
|30
|3E
|3G
|3J
|3C
|3H
|3D
|3I
|3K
|31
|3C
|3J
|3E
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|32
|3C
|3
|3E
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|33
|3C
|3E
|3I
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|34
|3C
|3
|3E
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|35
|3C
|3
|3E
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|36
|3C
|3G
|3E
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|37
|3C
|3G
|3E
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|38
|3C
|3G
|3E
|3D
|3J
|3F
|3L
|3I
|39
|3C
|3G
|3E
|3D
|3J
|3F
|3I
|3K
|40
|3C
|3G
|3E
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|41
|3C
|3G
|3J
|3D
|3H
|3F
|3L
|3E
|42
|3C
|3G
|3
|3D
|3H
|3F
|3E
|3K
|43
|3C
|3G
|3E
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|44
|3C
|3G
|3E
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|45
|3C
|3G
|3J
|3D
|3H
|3F
|38
|3I
|46
|3H
|3J
|3B
|3F
|3I
|3G
|3L
|3K
|47
|3E
|3J
|3I
|3B
|3H
|3G
|3L
|3K
|48
|3E
|3J
|3B
|3F
|3I
|3H
|3L
|3K
|49
|3E
|3J
|3B
|3F
|3I
|3G
|3L
|3K
|50
|3E
|3J
|3B
|3F
|3H
|3G
|3L
|3K
|51
|3E
|3G
|3B
|3F
|3I
|3H
|3L
|3K
|52
|3E
|3J
|3B
|3F
|3H
|3G
|3L
|3I
|53
|3E
|3J
|3B
|3F
|3H
|3G
|3I
|3K
|54
|3H
|3J
|3B
|3D
|3I
|3G
|3L
|3K
|55
|3H
|3J
|3B
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|56
|3I
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|57
|3H
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|58
|3H
|3G
|3B
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|59
|3H
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3I
|60
|3H
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3I
|3K
|61
|3E
|3J
|3B
|3D
|3I
|3H
|3L
|3K
|62
|3E
|3J
|3B
|3D
|3I
|3G
|3L
|3K
|63
|3E
|3J
|3B
|3D
|3H
|3G
|3L
|3K
|64
|3E
|3G
|3B
|3D
|3I
|3H
|3L
|3K
|65
|3E
|3J
|3B
|3D
|3H
|3G
|3L
|3I
|66
|3E
|3J
|3B
|3D
|3H
|3G
|3I
|3K
|67
|3E
|3J
|3B
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|68
|3E
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|69
|3E
|3I
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|70
|3E
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|71
|3E
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|72
|3E
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|73
|3E
|3G
|3B
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|74
|3E
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3I
|75
|3E
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|31
|3K
|76
|3E
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|77
|3H
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3E
|78
|3H
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3E
|3K
|79
|3E
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|80
|3E
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|81
|3H
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3E
|3I
|82
|3H
|3J
|3B
|3C
|3I
|3G
|3L
|3K
|83
|3H
|3J
|3B
|3C
|3I
|3F
|3L
|3K
|84
|3I
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3L
|3K
|85
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3L
|3K
|86
|3H
|3G
|3B
|3C
|3I
|3F
|3L
|3K
|87
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3L
|3I
|88
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3I
|3K
|89
|3E
|3J
|3B
|3C
|3I
|3H
|3L
|3K
|90
|3E
|3J
|3B
|3C
|3I
|3G
|3L
|3K
|91
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3G
|3L
|3K
|92
|3E
|3G
|3B
|3C
|3I
|3H
|3L
|3K
|93
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3G
|3L
|3I
|94
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3G
|3I
|3K
|95
|3E
|3J
|3B
|3C
|3I
|3F
|3L
|3K
|96
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3F
|3L
|3K
|97
|3E
|3I
|3B
|3C
|3H
|3F
|3L
|3K
|98
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3F
|3L
|3I
|99
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3F
|3I
|3K
|100
|3E
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3L
|3K
|101
|3E
|3G
|3B
|3C
|31
|3F
|3L
|3K
|102
|3E
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3L
|3I
|103
|3E
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3I
|3K
|104
|3E
|3G
|3B
|3C
|3H
|3F
|3L
|3K
|105
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3L
|3E
|106
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3E
|3K
|107
|3E
|3G
|3B
|3C
|3H
|3F
|3L
|3I
|108
|3E
|3G
|3B
|3C
|3H
|3F
|3I
|3K
|109
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3E
|3I
|110
|3H
|3J
|3B
|3C
|3I
|3D
|3L
|3K
|111
|3I
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3L
|3K
|112
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3L
|3K
|113
|3H
|3G
|3B
|3C
|3I
|3D
|3L
|3K
|114
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3L
|3I
|115
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3I
|3K
|116
|3C
|3J
|3B
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|117
|3C
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|118
|3C
|3I
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|119
|3C
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|120
|3C
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|121
|3C
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3K
|122
|3C
|3G
|3B
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|123
|3C
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3I
|124
|3C
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3I
|3K
|125
|3C
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|126
|3C
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3J
|127
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3D
|3K
|128
|3C
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|129
|3C
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|130
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3D
|3I
|131
|3E
|3J
|3B
|3C
|3I
|3D
|3L
|3K
|132
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3D
|3L
|3K
|133
|3E
|3I
|3B
|3C
|3H
|3D
|3L
|3K
|134
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3D
|3L
|3I
|135
|3E
|3J
|3B
|3C
|3H
|3D
|3I
|3K
|136
|3E
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3L
|3K
|137
|3E
|3G
|3B
|3C
|3I
|3D
|3L
|3K
|138
|3E
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3L
|3I
|139
|3E
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3I
|3K
|140
|3E
|3G
|3B
|3C
|3H
|3D
|3L
|3K
|141
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3L
|3E
|142
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3E
|3K
|143
|3E
|3G
|3B
|3C
|3H
|3D
|3L
|3I
|144
|3E
|3G
|3B
|3C
|3H
|3D
|3I
|3K
|145
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3D
|3E
|3I
|146
|3C
|3J
|3B
|3D
|3E
|3F
|3L
|3K
|147
|3C
|3E
|3B
|3D
|3I
|3F
|3L
|3K
|148
|3C
|3J
|3B
|3D
|3E
|3F
|3L
|3I
|149
|3C
|3J
|3B
|3D
|3E
|3F
|3I
|3K
|150
|3C
|3E
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3K
|151
|3C
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3E
|152
|3C
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3E
|3K
|153
|3C
|3E
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3I
|154
|3C
|3E
|3B
|3D
|3H
|3F
|3I
|3K
|155
|3C
|3J
|3B
|3D
|3H
|3F
|3E
|3I
|156
|3C
|3G
|3B
|3D
|3E
|3F
|3L
|3K
|157
|3C
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3L
|3E
|158
|3C
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3E
|3K
|159
|3C
|3G
|3B
|3D
|3E
|3F
|3L
|3I
|160
|3C
|3G
|3B
|3D
|3E
|3F
|3I
|3K
|161
|3C
|3G
|3B
|3D
|3J
|3F
|3E
|3I
|162
|3C
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3L
|3E
|163
|3C
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3E
|3K
|164
|3H
|3G
|3B
|3C
|3J
|3F
|3D
|3E
|165
|3C
|3G
|3B
|3D
|3H
|3F
|3E
|3I
|166
|3H
|3J
|3I
|3F
|3A
|3G
|3L
|3K
|167
|3E
|3J
|3I
|3A
|3H
|3G
|3L
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