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ONLINE: Nizozemsko - Švédsko. Evropská bitva, Seveřané si mohou zajistit postup

Švédové slaví gól na MS proti Tunisku
Švédové slaví gól na MS proti TuniskuZdroj: ČTK / Sofia Yaker
Jan Paul van Hecke a Virgil van Dijk, stopeři Nizozemska
Švéd Mattias Svanberg slaví gól na MS proti Tunisku
Útočník Alexandr Isak
Gustaf Nilsson v přípravě na MS 2026
Švédové slaví gól na MS proti Tunisku
Tijjani Reijnders
Crysencio Summerville z Nizozemska se snaží přejít přes japonského útočníka Daizena Maedu
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MS fotbal 2026
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Druhé hrací kolo mistrovství světa čeká i týmy ve skupině F. Nizozemci na úvod šampionátu remizovali s Japonskem 2:2 a proti Švédsku budou chtít zapsat důležité tři body. Švédové v prvním duelu zdemolovali Tunisko 5:1 a výrazně nakročili za postupem do vyřazovací fáze. Nyní je čeká silný evropský soupeř. Kdo se bude radovat v atraktivním střetnutí? Utkání sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Švédsko11005:13
2Japonsko10102:21
3Nizozemsko10102:21
4Tunisko10011:50

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