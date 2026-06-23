ONLINE: Francie - Irák. Dlouhé přerušení zápasu kvůli bouřce
Už několik hodin před zápasem Francie s Írákem vydali meteorologové výstrahu na silný déšť a hrozící bouřky. Obavy z nepříznivého počasí se ve Philadelphii potvrdily, utkání základní skupiny I bylo o přestávce přerušeno. Nejprve minimálně na třicet minut, ale pauza se protahovala... Prvním střelcem duelu byl Kylian Mbappé, jenž svým patnáctým gólem na světových šampionátech drží krok s čerstvým rekordmanem Lionelem Messim. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Pokud udeří blesk ve vzdálenosti zhruba osmi mil od stadionu, podle pravidel FIFA musí být utkání přerušeno. Vůbec poprvé na letošním mistrovství světa se tato vyhláška potvrdila při zápase Francie s Írákem, které se pořádně protáhne.
Prudce začalo pršet během 37. minuty, kdy si diváci na stadionu ve Philadelphii začali nasazovat pláštěnky. První poločas se za stavu 1:0 pro favorita ještě dohrál, jenže o přestávce kanadský sudí Fischer nařídil, ať hráči zůstanou v šatně.
Fanoušci museli být dočasně evakuováni do bezpečných prostor, kde čekali na pokračování utkání. Něco podobného pamatují z loňského mistrovství světa klubů Chelsea s Benfikou, jejichž osmifinálový duel byl přerušený na téměř dvě hodiny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0