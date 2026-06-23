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ONLINE: Francie - Irák. Dlouhé přerušení zápasu kvůli bouřce

Zápas Francie - Irák byl po prvním poločase přerušen kvůli bouřce v okolí
Zápas Francie - Irák byl po prvním poločase přerušen kvůli bouřce v okolíZdroj: ČTK
Fanoušci čekají na pokračování zápasu Francie - Irák
Fanoušci čekají na pokračování zápasu Francie - Irák
Na konci prvního poločasu duelu Francie - Irák začalo hustě pršet
Fanoušci museli během přerušení opustit stadion
Gólová radost Kyliana Mbappého
Fanoušci museli během přerušení opustit stadion
Fanoušci museli oblékat pláštěnky
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Daniel Fekets
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Už několik hodin před zápasem Francie s Írákem vydali meteorologové výstrahu na silný déšť a hrozící bouřky. Obavy z nepříznivého počasí se ve Philadelphii potvrdily, utkání základní skupiny I bylo o přestávce přerušeno. Nejprve minimálně na třicet minut, ale pauza se protahovala... Prvním střelcem duelu byl Kylian Mbappé, jenž svým patnáctým gólem na světových šampionátech drží krok s čerstvým rekordmanem Lionelem Messim. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

Pokud udeří blesk ve vzdálenosti zhruba osmi mil od stadionu, podle pravidel FIFA musí být utkání přerušeno. Vůbec poprvé na letošním mistrovství světa se tato vyhláška potvrdila při zápase Francie s Írákem, které se pořádně protáhne.

Prudce začalo pršet během 37. minuty, kdy si diváci na stadionu ve Philadelphii začali nasazovat pláštěnky. První poločas se za stavu 1:0 pro favorita ještě dohrál, jenže o přestávce kanadský sudí Fischer nařídil, ať hráči zůstanou v šatně.

Fanoušci museli být dočasně evakuováni do bezpečných prostor, kde čekali na pokračování utkání. Něco podobného pamatují z loňského mistrovství světa klubů Chelsea s Benfikou, jejichž osmifinálový duel byl přerušený na téměř dvě hodiny.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Norsko11004:13
2Francie11003:13
3Senegal10011:30
4Irák10011:40

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