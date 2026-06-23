Norsko - Senegal 3:2. Haaland minul prázdnou bránu, pak zářil. Odegaard řídil oslavy
Severská jízda pokračuje. Norský tým na mistrovství světa uspěl i na druhý pokus a po výhře nad Senegalem 3:2 si zajistil postup do vyřazovacích bojů. Vůbec poprvé v historii si pak Vikingové připsali dva triumfy na jednom mundialu a i v tomto případě hrál hlavní roli dvougólový Erling Haaland. Při děkovačce zase zaujal kapitán Martin Ödegaard, který s bubnem řídil obrovskou oslavnou veslovačku. Program MS 2026 ZDE >>>
Červená zeď fanoušků pak v pravidelných intervalech volá: „RO!“ Celosvětový hit se v uplynulých dnech dostal dokonce i na půdu norského parlamentu, kdy členové všech stran veslovali společně, aby ukázali jednotu národa při mistrovství světa.
Z netradičního pokřiku jsou nadšení i samotní hráči a po závěrečném hvizdu utkání proti Senegalu začali Haaland s Ödegaardem organizovat celý tým, aby se k fanouškům přidal. „Viděl jsem to na internetu, protože se z toho stala virální věc. Martin (Ödegaard) se mě ptal, jestli bychom se neměli přidat. Řekl jsem mu, že pokud vyhrajeme, jdeme do toho,“ usmíval se po zápase Haaland v rozhovoru pro Fox Sports.
Na jeho slova došlo a hráči (i trenér) si po vítězství sedli na trávník pod norským kotlem a připravili se k plavbě. Od příznivců pak do hloučku hráčů doputoval ještě buben, který je klíčovým nástrojem pro celý pokřik, protože určuje tempo.
Role lodního bubeníka se ujal kapitán týmu, počkal na signál – troubení na roh ze sektoru fanoušků – a spustil oslavy. „Je to neuvěřitelně zábavné. Mnohem víc, než jsem si myslel. Ten zvuk je magický,“ rozplýval se útočník Alexander Sörloth.
Na trávníku předvedl se spoluhráči podobně hlasitý výkon. V prvním poločase dal Norům vedení Marcus Holmgren Pedersen důraznou hlavičkou a pak si vzal slovo opět nezastavitelný Haaland.
V nastavení prvního poločasu nejprve kolos Manchesteru City nevyužil chyby gólmana, z výhodné pozice nenasměroval míč do prázdné branky, skácel se na trávník a držel si hlavu v dlaních.
Vesmírná čísla robotického Haalanda
Po změně stran už se dostavil všem dobře známý, až roboticky přesný forvard. Ve 48. minutě využil skvělou pobídku od Ödegaarda a o deset minut později přidal svou druhou trefu pohotovým zakončením po dlouhém závaru ve vápně soupeře.
Senegal dokázal na obě Haalandovy trefy odpovědět snížením, ale na bod už nedosáhl. Téměř dvoumetrový blonďák tak i ve svém druhém zápase na mundialu zaznamenal dvě branky a v národním dresu pokračuje ve vesmírné formě.
Dva zápasy a čtyři góly pro něj nejsou vůbec nic výjimečného, spíš jde o splněnou normu. Nevěříte? V posledních dvanácti soutěžních utkáních za Norsko se Haaland prosadil pokaždé a celkem nasázel 24 branek, tedy průměr přesně dva zásahy na jeden zápas. Za celou kariéru v reprezentačním áčku má sice o něco horší průměr, ale pořád s přehledem přesahuje hranici gól na zápas (52 utkání, 59 branek).
Elitní střelci jako Lionel Messi a Cristiano Ronaldo mají v tomto ohledu vlastně poloviční produktivitu a dávají jen těsně přes 0,6 gólu na zápas, Haaland se může pochlubit cifrou 1,13 a na jeden zásah potřebuje v průměru 72 minut. Bláznivá výkonnost.
Hodně očekávaný tak nyní bude poslední zápas skupiny proti Francii, kde se střetne s rivalem v boji o krále střelců Kylianem Mbappém. Oba útočníci mají na kontě čtyři góly a nad nimi ční pouze nestárnoucí Lionel Messi (5). Miláček norského národa si však ze střetu s favoritem nedělá těžkou hlavu. „Upřímně, moc mě ten zápas nezajímá, když už jsme postoupili. Francie pravděpodobně vyhraje proti nám a pak pravděpodobně vyhraje i celý turnaj,“ utrousil jako vždy bezprostřední střelec.
Jak daleko dotáhne posádku norské lodi?
Šance na postup ze skupiny IŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Norsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4
Irák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0