Trendy MS podle dat: propadáky v penaltách, stáří vpřed a rychlost. Dominují Evropané
Světový šampionát v Americe vstupuje do závěrečné fáze, ve hře o titul zbývá posledních osm adeptů, čtvrtfinalistů turnaje. Většina zápasů obří akce, kam se poprvé v historii podívalo 48 mužstev, už je odehraná. Na základě dat lze vystopovat první trendy, které přinesl zámořský mundial. Přinášíme zajímavé údaje, které z turnaje vygenerovala datová společnost Opta. Pavouk play off MS 2026 >>>
Penaltový propadák
Argentinský šéf Lionel Messi (39) neproměnil na turnaji už dvakrát, což se na předchozích světových turnajích historicky žádnému exekutorovi nestalo (nepočítáme-li závěrečné rozstřely). Pokutové kopy hráčům v Americe obecně nejdou – z 59 zahrávaných penalt jich střelci 20 neproměnili. Úspěšnost 66,1% je na mistrovství světa nejnižší číslo od turnaje v roce 1966, od kdy se penaltová statistika sleduje.
Například na šampionátech v letech 1966 a 1970 skončilo všech 13 penalt v síti. Vzhledem k tomu, že gólmani jsou nyní pod dohledem kamer systému VAR nuceni zůstávat při penaltách striktně na čáře, by přitom šance na proměnění pro exekutory měla být vyšší. Na druhou stranu brankáři mají k dispozici data a veškeré dostupné údaje o střelcích a mají možnost se na protivníka nachystat.
Stáří vpřed
Mexický záložník Gilberto Mora se v sedmnácti letech stal šestým nejmladším hráčem v historii, který nastoupil na mistrovství světa. Probíhající turnaj ale nabízí spíš opačné příběhy – mužstva velmi často táhnou zkušení hráči, legendy blížící se nebo i přesahující čtyřicítku.
Kapverdy zachraňoval gólman Vozinha (40), nejlepším dosavadním střelcem turnaje je fenomenální Lionel Messi (39). Nejstarším účastníkem turnaje byl náhradní gólman Skotska Craig Gordon (43), nejstarším mužem, který zasáhl do hry, byl portugalský kapitán Cristiano Ronaldo (41). Na šampionátu vidíme průměrově věkově nejstarší základní sestavu od roku 1966 – zatím je 28 let, 117 dní. Na předchozím mundialu v Kataru v roce 2022 byl věkový průměr startovací jedenáctky 27 let a 299 dní. Naopak nejmladší hráči nastupovali v roce 1970 – 26 let, 76 dní.
Novinky FIFA zrychlily hru
Pořádající FIFA už před šampionátem vyhlásila několik novinek v pravidlech, které měly přispět ke zrychlení čistého času hry. Z dosavadních čísel je zřejmé, že pravidlové změny fungují, datově to lze dokázat na dvou příkladech.
Byl zaveden pětisekundový odpočet s cílem zabránit plýtvání časem při kopech od branky. Díky tomu se průměrný čas potřebný k provedení kopu od branky zkrátil v roce 2026 na 23,8 sekundy z 27,7 sekundy v roce 2022. Kopy od branky v současnosti trvají v průměru nejkratší dobu na jakémkoli turnaji od roku 2010.
Povedlo se zkrátit i dobu potřebnou na vhazování autů, kde byl zaveden pětisekundový limit. Průměrný čas se zkrátil na 13,3 sekundy oproti 15,7 sekundám z Kataru. To je celkový pokles o 15,5 %. Celkově tato úspora času znamená, že průměrný čas potřebný k vhození míče zpět do hry za celý zápas se ve srovnání s rokem 2022 zkrátil o 2 minuty a 45 sekund.
Vliv střídajících hráčů
Hráči vstupující do zápasů z lavičky jsou v Americe velmi potřební. Celkem 18,6% všech branek vstřelili střídající hráči, číslo jen těsně zaostává za šampionátem v Brazílii 2014 (18,7%). V historii jsou ještě dva turnaje s větším vlivem střelců – náhradníků. Číslo 17,4 % padlo na turnajích v roce 1990 v Itálii a 2022 v Kataru.
Gólů od náhradníků přibývá také kvůli tomu, že jde teprve o druhé mistrovství světa (po roce 2022), kdy je umožněno pět střídání. Druhým významným faktorem je únava z extrémních podmínek v Americe (cestování, nadmořská výška, vlhkost, vysoká teplota).
Únava se stupňuje v závěrečných fázích zápasů, kdy mohou často úřadovat náhradníci. Navíc spousty klíčových hráčů šlo do turnaje po dlouhé a náročné sezoně v klubech. V důsledku toho roste vliv čerstvých hráčů z lavičky - 52 gólů z celkových 250 vstřelili náhradníci.
Góly v nastavení
Souvisí také s větším vlivem střídajících hráčů, kteří překonávají unavené obrany. Celkem 17 z 32 gólů padlých po základní hrací době (90+ nebo 120+ minut) letošního turnaje vstřelili náhradníci (53,1 %). Ze všech gólů na turnaji padlo 11,4% v nastaveném čase, což je nejvíce ze všech ročníků v historii mistrovství světa.
Dosud byl v této metrice nejsilnější turnaj v Rusku z roku 2018 (11,2 %), třetí nejvyšší procento patří Kataru z roku 2022 (8,7 %). Nárůst branek v nastavení je daný i tím, že se zápasy natahují daleko za základní hrací dobu. Už jenom kvůli dvěma povinným hydratačním pauzám se každý poločas nastavuje minimálně o tři minuty.
Dominance zemí UEFA
Na každém z posledních čtyř mistrovství světa pořádaných v Evropě (2018 Rusko, 2006 Německo, 1998 Francie, 1990 Itálie) obsadily šest z osmi čtvrtfinálových míst evropské celky. Ve srovnání s ročníky pořádanými mimo kontinent (2022 Katar, 2014 Brazílie, 2010 Jihoafrická republika, 2002 Jižní Korea a Japonsko, 1994 USA, 1986 Mexiko) se šest nebo více týmů UEFA dostalo do čtvrtfinále pouze jednou, na předchozím turnaji v USA v roce 1994 (sedm zemí).
Předpokládalo se, že na aktuálním turnaji bude pokračovat trend evropských výběrů, které se potýkají s problémy mimo kontinent. Tentokrát se ale opakuje situace z USA v roce 1994. Švýcarsko se stalo šestým evropským týmem, který se letos dostal do čtvrtfinále turnaje mezi nejlepších osm mužstev.
Jde o třetí světové mistrovství v řadě, kde UEFA poskytne více než polovinu čtvrtfinalistů (šest). Evropský fotbal se vždy hrál na velmi vysoké úrovni, trend posledních šampionátů ukazuje, že se rozdíl mezi týmy UEFA a ostatních částí světa ještě více zvětšuje.