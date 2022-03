České poznatky pro repre: stoperské SOS, otazník u systému i objevy z ligy

Klíčovou informací posledního reprezentačního srazu je samozřejmě další neúčast Čechů na „mundialu“. Zbytek je vedlejší, pro další fungování národního týmu, ať už ho bude trénovat kdokoli, však březen nabídl další cenné poznatky. Dva měsíce by se teď s nimi mělo pracovat tak, aby byl červnový čtyřboj v Lize národů (2x Španělsko, Švýcarsko, Portugalsko) úspěšný.

JK10: hra OK, góly nikde V pětadvaceti letech na něj národ upřel pozornost a naději, že nahradí zraněného Patrika Schicka a vystřílí postup do Kataru. Do té doby měl Jan Kuchta v reprezentaci odehrány čtyři zápasy, v nich 68 minut. Až ve Švédsku i Walesu poprvé nastoupil od začátku. Nevedl si špatně, herně určitě ne. Victora Lindelöfa a spol. proháněl, dokonce po rohu vstřelil zřejmě regulérní gól, který nebyl uznán. Ale v dalších šancích (minimálně tři včetně utkání v Cardiff u byly takřka vyložené) selhal, takže čekání na premiérovou branku v nároďáku pokračuje. Rozhodně by ale měl patřit do kádru. 14 tolik gólů vstřelil Kuchta ve 29 duelech této sezony ve Slavii a Lokomotivu Moskva

Holeš spustil alarm Zatímco v Solně stopeři drželi, v Cardiff u hořeli. Přitom zrovna Tomáši Petráškovi, který v Čenstochové nastupuje v srdci tříčlenné obrany, měl systém svědčit. Ne, neobstál ani dvoumetrový obr, ani Jakub Brabec s Davidem Zimou. Je alarmující, že nejspolehlivějším středním obráncem reprezentace je univerzál Tomáš Holeš, který se v posledních letech nejlépe cítí coby defenzivní záložník. Nároďák potřebuje zdravého Tomáše Kalase, který by mohl s oporou Slavie vytvořit do budoucna zajímavou variantu. Chybějící centimetry dohánějí výskokem, důrazem a čtením hry. 6 už je to téměř šest měsíců, co Kalas nastoupil za Česko naposledy (Wales 2:2)

3 – 5 – 2? Ano, ale… V posledním týdnu hodně rezonovalo nové rozestavení. Tři a půl roku se trenér Jaroslav Šilhavý držel čtyřobráncové klasiky, až na baráž přichystal překvapení v podobě systému se třemi stopery. Odvážný, leč zrovna na Švédy i navzdory prohře účinný tah. Wales naopak odkryl nedostatky. Každopádně cenné informace, třeba že Jakub Brabec (na snímku) nemůže hrát v trojce krajního stopera; že Jakub Jankto není spolehlivý wingbek; že do role podhrotové včeličky se víc hodí Ondřej Lingr než Antonín Barák; že Jakub Pešek není typem na hrot… Z dlouhodobého hlediska by to chtělo vyladit. 2 Šilhavý odkoučoval celkem 38 zápasů, z toho jen dva poslední hrál na tři stopery

Sympatické objevy z F:L Když deník Sport při personálních problémech se stopery před EURO 2020 a znovu před zářijovým utkáním v Belgii zmiňoval jako možné řešení Jaroslava Zeleného, nesetkalo se to s úspěchem. Nyní, paradoxně když se Jablonec zachraňuje, k nominaci došlo. A Zelený ve Walesu ukázal, že je kvalitním fotbalistou. Soupeři se vyrovnal v dynamice, práci s míčem i silové složce, což platí i pro Ondřeje Lingra. Právě oni zařídili Součkův gól – bravo, hoši! Škoda, že se v Cardiff u nevyzkoušel také Ladislav Krejčí mladší, ať už ve středu zálohy nebo na pozici levého stopera. 6,26 s takovou průměrnou známkou Sportu je Lingr třetím nejlepším hráčem F:L.