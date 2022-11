Vaclík řekl, jak je na tom po operaci, užívá si rodiny: Řek mě může ohrozit

Nehraje MOL Cup, stabilně patří do národního týmu, ovšem v přípravě proti Faerským ostrovům a Turecku si Tomáš Vaclík (33) nezachytá. Levé rameno má po úrazu na konci září v ortéze a s fotbalem má ještě na dlouhé týdny pohov. O to víc se věnuje rodině. „Hrozně si doma užívám svoje holky. Nikdy jsem neměl možnost být s nimi doma pět, šest týdnů,“ hledá pozitiva brankář řeckého Olympiakosu Pireus, otec dvou dcer.

Jeho jméno při nominační tiskovce logicky nepadlo, byť byl Tomáš Vaclík v olomouckém nákupním centru Šantovka jako jediný z aktivních reprezentantů osobně přítomen. Zkušený brankář je pět týdnů po operaci ramena, které si pochroumal v Lize národů ve Švýcarsku. „Zatím dělám jen pasivnější pohyby. Vše jen s dopomocí,“ popsal svůj aktuální stav.

Jak jste na tom zdravotně?

„Lepší se to, už nosím jen závěsnou ortézu. Budu ji mít ještě týden. Teď se soustředím na to, abych se plně uzdravil. Po sezoně mi končí v Řecku smlouva. Klub po mém zranění vzal řeckého brankáře bez smlouvy, který byl loni v PAOK. (Alexandrose Paschalakise) Uvidíme, co bude dál. Samozřejmě může ohrozit moji pozici. Když bude chytat dobře, nebude důvod ho z brány vyndávat.“

Kdy budete zpátky v brance?

„Nějaký termín v hlavě mám, ale nechci to pouštět ven, aby nevznikl nějaký zbytečný velký tlak. Věřím, že to stihnu a po Novém roce budu na hřišti. Co mi říkal doktor po operaci, šlo o velký zákrok.“

Co říkáte na to, že nejlepší české kluby neuvolnily hráče pro reprezentaci kvůli kolizi s MOL Cupem?

„Já jsem to akorát zaregistroval na sociálních sítích. Bohužel to takhle vyšlo. Je to hrozně složité. Na jednu stranu chápu zájmy klubů, pro spoustu z nich je pohár strašně důležitý, protože je vstupenkou do Evropy. Na druhou kluci nebudou moci jet reprezentovat. Nevím, jak to vzniklo a kdo za to může. Upřímně, ještě jsem to nezažil. Většinou byly oficiální srazy a kluby hráče pouštět musely.“

Těšíte se jako divák na nadcházející mistrovství světa v Kataru?

„Jsem na to zvědavý. Určitě to budu sledovat. Když jsem viděl nominaci Brazilců, mají velkou sílu. Němci jsou turnajové mužstvo. Angličané, i když jim nevyšla Liga národů, budou dobře připraveni. Doufám, že do toho těm velkým hráčů neskočí nějaké zranění. Upřímně bych přál Messimu, aby to s Argentinou vyhrál.