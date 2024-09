Krajánci v repre: kapitán Oscar, v akci šest sparťanů. Kdo porazil Šilhavého?

Sympaťák z Letné patří mezi tradiční albánské reprezentanty. Dokonce skóroval na nedávném EURO. Nyní odehrál v základu 72 minut při výhře nad Ukrajinou, pak jako střídající hráč naskočil do druhé půle při domácí porážce s Gruzií. Pokud se nestane nic zvláštního, v říjnu by se měl Laci představit v Lize národů i proti Česku.

Roman Čerepkai

Slovensko U21/Teplice

útočník, 22 let

zápasů/gólů v reprezentaci U21: 15/2

V české lize se mu zatím tolik nedaří, tak se ukázal ve slovenské jednadvacítce. Dvěma góly pomohl v přípravě zdemolovat Bělorusko 6:1. Předtím při výhře nad Maďarskem (2:1) naskočil až v závěru. Slovensko se chystá na pořádání ME do 21 let příští rok a Čerepkai živí svou naději na nominaci. Stejně jsou na tom i zástupci Jablonce Sebastián Nebyla a Dominik Hollý. Dostali se do hry v obou zápasech, ale do historie utkání se zásadně nezapsali.