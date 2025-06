V Česku to tehdy v říjnu vyvolalo velké vášně. Patrik Schick nepřijel na sraz národního týmu. Upřednostnil klub. Tehdy nikdo netušil, čím si v Leverkusenu prochází, jak napjaté byly vztahy se Xabim Alonsem. Nakonec šlo o jedno z nejlepších rozhodnutí kariéry devětadvacetiletého útočníka. Se španělským koučem dal řeč, od té doby se všechno změnilo. „Řekli jsme si oukej, pojďme náš vztah zlepšit, vybudovat znovu. Za vším uděláme tlustou čáru,“ vypravuje. Od té doby hrál, sázel góly, v bundeslize celkem jednadvacet.

Všechny do jednoho viděl Schickův syn Nicolas. Tříapůlletý drobek je blázen do fotbalu. Možná z něj roste zdatný nástupce slavného táty. „Je šikovnej,“ hrdě hlásí český bombarďák.

Jak si to spolu užíváte?

„Moc. Vypadá to, že Nico bude fotbalistou. Pořád chce kopat do míče, baví ho to. Před chvílí jsem s ním mluvil, chce za mnou přijet a zahrát si. Vypadá to, že mu fotbal půjde. Jsem na něj zvědavý.“ (usmívá se)

Co všechno s mičudou svede?

„Základy má v sobě, je šikovnej. S balonem si hrál odmala. Sice jsme mu kupovali i plno jiných hraček, ale míč byl vždycky na prvním místě. Vnímá, že chodím každý den na tréninky, beru ho na zápasy. Má radost, když dám gól. Myslím si, že by chtěl hrát fotbal taky. Ale nejvíc se mu líbí fanoušci. Je to showman. Povahově je úplně jiný než já. Užívá si pozornost. Když je se mnou na hřišti, dělá srandičky. Strašně ho to baví. A snad má ve mně vzor.“

Chodí už do přípravky, nebo je na to brzo?

„Navštěvuje přípravku, chodí hrát se staršími. Nevím proč, ale baví ho to víc než s vrstevníky. V Německu chodí do jednoho klubu, kde jsou kluci okolo pěti šesti let. Nemá vůbec strach. Moc si to užívá a já mám velikou radost, že ho fotbal baví.“

Bude útočník po tátovi?

„Těžko říct. Zatím to vypadá, že bude malinkej, ale třeba vyroste. Nožičkama mrská hezky.“

Už chápe, že táta je hvězdou světového formátu?

„Vlastně ani nevím. (směje se) Vídává mě v televizi, na internetu, na videích, takže možná trochu jo. Ve školce dětem říká, že jeho táta hrál támhle a támhle. V Německu na zápasy chodí v dresu Leverkusenu. Teď ví, že hraju za Česko. Tohle už rozlišuje. Těší se, že na sobě bude mít český dres. Do fotbalu je vážně zažranej.“

Jste jeho nejoblíbenější hráč Bayeru?

„Snad jo, ale hodně rád má Jeremieho Frimponga. Když přijde do kabiny, plácnou si. Oblíbil si i Floriana Wirtze a Granita Xhaku.“

Péče o dvě malé děti je velmi náročná. Našel jste si rutinu, jak se v roli otce soustředit na fotbal?

„Jinak to nejde. Děti každý den po tréninku vyzvedávám ve školce. Pak spolu trávíme čas. Zhruba od půl čtvrté do večera jsme spolu. Je to hrozně fajn. Nemusím se moc zabývat fotbalem, byť děti nepotřebuju k tomu, abych se odpoutal od práce.“

Nebude Nicovi líto, pokud z Leverkusenu odejdete?

„Těžko říct. Kdyby se to stalo, asi mu to líto bude. Já si ale dokážu představit, že za určitých podmínek v Leverkusenu zůstanu. Na druhou stranu jsem otevřený i odchodu. Ve hře jsou obě varianty.“

Letní výprodej mě trápí

Ke které je blíž?

„Jsem v bodu čekání, až se rozjede domino s útočníky. Nejsem první článek řetězu, ale nějaké místo na trhu mám. Těžko říct, jak to dopadne. Kde bude místo, za jakých podmínek. V hlavě mám datum, do kterého jsem ochoten čekat a o případném přestupu přemýšlet. Pokud do té doby nebudu mít jistotu, asi pravděpodobně zůstanu. Rozhodně to není tak, že bych utíkal – v Leverkusenu mám platnou smlouvu, dokázali jsme velké věci a i s rodinou jsme spokojení.“

Motivace by vám nechyběla? S Leverkusenem jste minulý rok získal titul, nyní jste skončili druzí za Bayernem. Sny jste si splnil…

„V Leverkusenu jsem šťastný, rád zůstanu. Ale co mě trochu trápí, je letní výprodej klíčových hráčů. Přišel nový trenér (Erik ten Hag). Zatím jsme spolu nemluvili. Nevím, jaké má plány. Nemluvil jsem ani s vedením ohledně