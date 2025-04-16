Na Strahově se řeší, co s Haškem! Jaká jména jsou ve hře: tuzemská esa i známý cizinec
Ve svazové centrále je po pondělním děsu blbá nálada. Národní tým po šíleném výkonu remizoval v přípravě se Saúdskou Arábií 1:1 a fotbalová generalita vážně zvažuje odvolání hlavního trenéra Ivana Haška včetně realizačního týmu. Zdroje deníku Sport a webu iSport se shodují, že k tomu jistě nedojde v průběhu úterý. Nicméně v tomto týdnu se to může stát. V zákulisí padají první jména, redakce rozebírá, kdo připadá v úvahu, kdo ne a proč. Zároveň nelze vyloučit Haškovo setrvání. Zastánce na svazu pořád má.
Michal Bílek
- 60 let
- Aktuální angažmá: reprezentace do 21 let
Jde o nejjednodušší variantu. Výkonný výbor v čele s Davidem Trundou by šedesátiletého trenéra jednoduše přesunul k áčku, k jednadvacítce by dosadil někoho jiného. Bílek u národního týmu už působil, v letech 2009 až 2013. Paradoxní je, že tehdy byl do prestižní funkce nominován Ivanem Haškem, tehdejším předsedou svazu. Zvládl postoupit na mistrovství Evropy, s mužstvem se probojoval do čtvrtfinále.
Tým byl však tvrdě kritizován za herní projev, což kouč nesl nelibě, a dával to ve svých výstupech najevo. Rezignoval v průběhu neúspěšné kvalifikace o MS 2014. Odlišnou tvář ukázal během povedené štace ve Zlíně, a zejména v Plzni. S Viktorií vyhrál titul (2022), dostal ji do Ligy mistrů a vytáhl z děsivých dluhů. Bílek si úspěchy užíval, byl přístupnější, chvílemi i zábavný, zástupy fanoušků donutil změnit názor. Je to stoprocentní praktik, týmy umí dovést k výsledkům.
Fatih Terim
- 72 let
- Aktuální angažmá: bez angažmá
Je to dva měsíce, co skončil v Al Šabáb. Momentálně je volný. Linka k turecké trenérské legendě je zřejmá – v prosinci 2024 přišel do saúdskoarabského klubu ve stejné chvíli jako Pavel Nedvěd, ten v pozici sportovního ředitele klubu. Má se za to, že si oba sedli, rozuměli si v názorech na fotbal, panoval mezi nimi vzájemný respekt. „Jsem rád, že budeme spolupracovat. Myslím, že Pavel Nedvěd je důležitým hráčem, symbolem fotbalu. Kluby rostou, ale především rostou se svými symboly. Myslím, že je Pavel správnou volbou,“ pravil tehdy Terim.
V kariéře třikrát vedl tureckou reprezentaci, ve světě má obrovské jméno. Když odcházel do Al Šabábu, svolal si na letiště padesátku novinářů, přišlo jich mnohem víc. V Turecku je považován za absolutní modlu, Galatasaray dovedl k osmi titulům, k vítězství v Poháru UEFA, národní tým k bronzu na ME 2008. Všechny triumfu však už jsou staršího data… Nicméně na svazu jméno Fatih Terim rezonuje. Je to varianta.
Luboš Kozel
- 54 let
- Aktuální angažmá: FK Jablonec
Na severu Čech odvádí výtečnou práci. V minulé sezoně skončil s Jabloncem na pátém místě tabulky, oproti předchozímu ročníku klub posunul o dvaadvacet bodů a pět míst v tabulce. I v aktuální sezoně vypadá Jablonec báječně, během sedmi úvodních kol dovedl obrat všechny kluby „svaté trojice“, navíc hraje atraktivní náročný fotbal. Má zkušenosti z Dukly, Baníku, Liberce, v branži už je dlouhých dvacet let.
Navíc je z generace, pro kterou byl národní tým absolutním vrcholem kariéry. Na nabídku by možná slyšel, jde o to, jak by se k ní postavil nový majitel Jakub Střeštík. Dá se očekávat, že by se nebránil. Kozel by byl celkem logickou volbou, ale momentálně nepatří mezi favority. Byť i jeho jméno se v sadě možných adeptů mělo objevit.
Jindřich Trpišovský
- 49 let
- Aktuální angažmá: SK Slavia Praha
Po sezoně mu končí smlouva ve Slavii, vyjednávání o úvazku na Strahově by nemuselo být beznadějné… Ale konec fantazírování. Zdroje Sportu říkají, že Trpišovský k národnímu mužstvu jednoduše nechce. Za prvé si nedovede představit kombinaci Slavie (liga, Liga mistrů) a k tomu svazový vedlejšák, za druhé ho práce u reprezentace neláká. Přesněji řečeno – neláká v tuto chvíli. Už v létě to měl oznámit Pavlu Nedvědovi. Od té doby veškeré debaty usnuly.
Je ovšem možné, že dojde na další fázi aktivního přemlouvání. Ke generálnímu manažerovi má Trpišovský blízko, extrémně ho respektuje, mají podobný pohled na fotbal. Je spíše sci-fi si myslet, že by podlehl. Nikdy ale neříkej nikdy. Obzvlášť v českém fotbalovém prostředí. Není tajemstvím, že podobné snahy vyvíjel před dvěma lety i bývalý předseda Petr Fousek. Neuspěl. Do plánu mu hodil vidle slávistický boss Jaroslav Tvrdík.
Miroslav Koubek
- 74 let
- Aktuální angažmá: FC Viktoria Plzeň
Vedle Trpišovského platí za nejuznávanějšího odborníka v tuzemsku. Stratég, co umí dokonale načíst soupeře a svému týmu ušít slušivý taktický pláštík, je v Plzni třetí sezonu. Na hromadu skládá jeden úspěch za druhým, Viktorii dostal dvakrát do vyřazovací fáze evropských pohárů a v létě potřetí za sebou do základní skupiny jednoho z mezinárodních pohárů. Start nového ročníku ale nevyšel Plzni ideálně, je šestá se ztrátou sedmi bodů na Spartu, z klubu navíc odešly opory Šulc s Kalvachem.
V poslední době se celkem nahlas mluvilo o tom, že jeden z party „velkých kluků“ Adolf Šádek by na svazu mohl protlačit přesun Koubka k národnímu mužstvu. Podle informací redakce je však tato varianta zablokovaná – na Strahově i v Plzni. Nic k ní nesměřuje. Čtyřiasedmdesátiletý trenér už u reprezentace působil jako asistent v éře Karla Jarolíma (2016-18). Po průšvihu v Rusku (1:5) byli památně odvolaní Romanem Berbrem během letu do Prahy.
Jak si stojí Ivan Hašek
Pevnou pozici nemá už delší dobu. Víceméně od neúspěšného mistrovství Evropy, kdy Česko ve skupině nevyhrálo ani jedno utkání, a rychle se pakovalo domů. Pak si získal plusové body postupem do elitní fáze Ligy národů, ale v kvalifikaci o mistrovství světa to zase dře. Porážka v Chorvatsku, a zejména slabý výkon, rozezvučel na Strahově alarmy. Nové vedení svazu reagovalo angažováním Pavla Nedvěda do funkce generálního manažera.
Mezi oběma legendami panuje evidentní napětí. Ze začátku dokonce silné. Po šílenství se Saúdskou Arábií se mezi svazovými bossy zase vážně řeší Haškův konec. Důležitý však bude zejména postoj Pavla Nedvěda. Je pravděpodobné, že proti jeho názoru by se výkonný výbor nepostavil.