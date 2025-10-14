Vyhazov, nebo setrvání? O budoucnosti Haška se rozhodne ve středu, řekl Trunda
O setrvání či případném odvolání trenéra fotbalové reprezentace Ivana Haška po nedělní šokující porážce 1:2 na Faerských ostrovech v kvalifikaci o mistrovství světa 2026 se rozhodne nejdříve ve středu. Novinářům to po příletu z Tórshavnu řekl předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda.
„Plán je takový, že dnes se sejde gesční skupina, což je pan Šádek, já, pan Grygera a pan Nedvěd. Dnes budeme vyhodnocovat všechno, co víme a máme. A ve středu se potkáme s panem Haškem a následně budeme dál informovat, co se bude dít,“ prohlásil Trunda pro ČTK, Blesk a tn.cz. Na otázku, zda se tedy ve středu rozhodne o tom, jestli Hašek bude u národního týmu pokračovat, nebo ne, Trunda odpověděl: „Přesně tak.“
Reprezentace v nedělním kvalifikačním utkání utrpěla porážku na hřišti až 136. týmu žebříčku FIFA. Svěřenci trenéra Haška podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd se po utkání za výkon týmu fanouškům omluvil a uvedl, že po návratu domů bude situaci mužstva s vedením FAČR řešit. Česká výprava se z Faerských ostrovů měla původně vrátit už v pondělí, kvůli nepříznivému počasí ale nakonec odletěla až dnes dopoledne.