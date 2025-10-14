Předplatné

Aura zmizela, Hašek nedodal reprezentaci šmrnc. Chybí tah na branku i razantnější kroky

Pod trenérem Haškem se hýbe židle
Jiří Fejgl
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Takové názory, či lépe řečeno povzdechy, se objevují každou reprezentační přestávku. Kupa fandů fotbalu, která se stále více vrší a vrší, lamentuje. Chybí jim liga, zápasy jejich klubů. Reprezentace totiž buď přestává být „jejich“, nebo už definitivně není.

Důvodů je vícero, dají se však shrnout pod jedno slovo. Národní mužstvo nemá na rozdíl od Sparty, Slavie, Plzně, Liberce, Jablonce, Hradce Králové, Baníku, Sigmy, Bohemians, Zbrojovky, Artisu (a dalších) šmrnc. Není sexy, je unylé, šedivé, jednoduše nebaví.

Přesně taková je totiž celá éra Ivana Haška, kterou velmi pravděpodobně uzavřel propadák na Faerských ostrovech.

Jako příklad, a to vypovídající, lze použít trenérův výrok po nedělním průšvihu: „Ostuda? Je to fotbal, někdy porazíte silného a někdy prohrajete se slabším. Jsou v euforii, daří se jim. Měli jsme se vyvarovat chyb. Ostuda... Samozřejmě to budete psát, je to možný. Ale nemyslím si, že by kluci nebojovali, něco vypustili.“

Co to je za vyjádření? Bohužel, typické,

