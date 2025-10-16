Trenéři z ciziny u repre v Česku: bronzový Jalonen, volejbalová cesta, nejúspěšnějším byl...

Předplatné

Kteří zahraniční trenéři už působili u českých reprezentací?Zdroj: koláž iSport.cz
Český kapitán Roman Červenka si ťuká s trenérem Karim Jalonenem
Kouč Ronen Ginzburg poděkoval Tomáši Satoranskému za odvedený výkon proti Izraeli
Trenérka české reprezentace Carly MacLeodové hecuje své svěřenkyně
Reprezentační kouč Kari Jalonen udílí pokyny na závěrečné sekundy
Trenér českého týmu Ronen Ginzburg sledoval výhru svých svěřenců v klíčovém klání proti Izraeli
Trenér Kari Jalonen na letišti
Kari Jalonen v diskuzi s Martinem Eratem
Fotbal je posledním velkým kolektivním sportem v Česku, v němž reprezentace dosud neměla zahraničního trenéra. Změní se to? Podle šéfa FAČR Davida Trundy je po středečním odvolání Ivana Haška cílem asociace, aby se jeho nástupcem v příštích měsících stal právě kouč z ciziny. Připomeňte si, kteří zahraniční trenéři už u tuzemských národních týmů působili.

Hokej

Fin Kari Jalonen v roce 2022 pomohl bronzovým hokejistům k první medaili na velkém turnaji po deseti letech, ale následující rok po osmém místě na MS skončil. Kanaďanka Carla MacLeodová slavila s hokejistkami dva světové bronzy a příští rok bude útočit i na historický cenný kov pod pěti kruhy.

Basketbal

Zřejmě nejúspěšnějším cizincem u některého z tuzemských reprezentačních týmů byl Izraelec Ronen Ginzburg. Ten po dlouholetém působení v Nymburce převzal v roce 2013 basketbalisty a během deseti let je dovedl k šestému místu na mistrovství světa či účasti na olympijských hrách v Tokiu po 41 letech. Naopak nedávné angažmá Španěla Diega Ocampa se příliš nepovedlo.

Volejbal

Volejbalový svaz se cestou trenérů z jiných zemí vydává opakovaně. Mužskou reprezentaci už vedlo pět zahraničních koučů včetně slavného Argentince Julia Velasca, který byl v roce 2002 průkopníkem. U žen se vystřídali tři odborníci z ciziny, od roku 2019 je na jejich lavičce Řek Jannis Athanasopulos.

Házená

Nor Bent Dahl předloňským osmým místem na MS házenkářek vyrovnal samostatné maximum. Téměř souběžné působení Španěla Xaviera Sabatého u házenkářů ale tolik úspěšné nebylo.

Výběr zahraničních trenérů českých reprezentací v kolektivních sportech (řazeno chronologicky):

JménoZeměTýmObdobí
Julio VelascoArgentinavolejbalisté2002
Laurent TillieFrancievolejbalisté2005
Andy BerglundUSAbaseballisté2011-13
Stewart BernardNizozemskovolejbalisté2012-13
Carlo ParisiItálievolejbalistky2012-15
Mike GriffinKanadabaseballisté2013-21
Alexander WaiblNěmeckovolejbalistky2014-16
Ronen GinzburgIzraelbasketbalisté2014-23
Miguel Ángel FalascaŠpanělskovolejbalisté2016-17
Petri KettunenFinskoflorbalisté2017-21
Sascha RhynerŠvýcarskoflorbalistky2018-22
Jannis AthanasopulosŘeckovolejbalistkyod 2019
Xavier SabatéŠpanělskoházenkáři2022-25
Kari JalonenFinskohokejisté2022-23
Bent DahlNorskoházenkářky2022-24
Carla MacLeodováKanadahokejistkyod 2022
Diego OcampoŠpanělskobasketbalisté2023-25

Poznámka: V přehledu nejsou zahrnuti slovenští trenéři.

