Trenéři z ciziny u repre v Česku: bronzový Jalonen, volejbalová cesta, nejúspěšnějším byl...
Fotbal je posledním velkým kolektivním sportem v Česku, v němž reprezentace dosud neměla zahraničního trenéra. Změní se to? Podle šéfa FAČR Davida Trundy je po středečním odvolání Ivana Haška cílem asociace, aby se jeho nástupcem v příštích měsících stal právě kouč z ciziny. Připomeňte si, kteří zahraniční trenéři už u tuzemských národních týmů působili.
Hokej
Fin Kari Jalonen v roce 2022 pomohl bronzovým hokejistům k první medaili na velkém turnaji po deseti letech, ale následující rok po osmém místě na MS skončil. Kanaďanka Carla MacLeodová slavila s hokejistkami dva světové bronzy a příští rok bude útočit i na historický cenný kov pod pěti kruhy.
Basketbal
Zřejmě nejúspěšnějším cizincem u některého z tuzemských reprezentačních týmů byl Izraelec Ronen Ginzburg. Ten po dlouholetém působení v Nymburce převzal v roce 2013 basketbalisty a během deseti let je dovedl k šestému místu na mistrovství světa či účasti na olympijských hrách v Tokiu po 41 letech. Naopak nedávné angažmá Španěla Diega Ocampa se příliš nepovedlo.
Volejbal
Volejbalový svaz se cestou trenérů z jiných zemí vydává opakovaně. Mužskou reprezentaci už vedlo pět zahraničních koučů včetně slavného Argentince Julia Velasca, který byl v roce 2002 průkopníkem. U žen se vystřídali tři odborníci z ciziny, od roku 2019 je na jejich lavičce Řek Jannis Athanasopulos.
Házená
Nor Bent Dahl předloňským osmým místem na MS házenkářek vyrovnal samostatné maximum. Téměř souběžné působení Španěla Xaviera Sabatého u házenkářů ale tolik úspěšné nebylo.
Výběr zahraničních trenérů českých reprezentací v kolektivních sportech (řazeno chronologicky):
|Jméno
|Země
|Tým
|Období
|Julio Velasco
|Argentina
|volejbalisté
|2002
|Laurent Tillie
|Francie
|volejbalisté
|2005
|Andy Berglund
|USA
|baseballisté
|2011-13
|Stewart Bernard
|Nizozemsko
|volejbalisté
|2012-13
|Carlo Parisi
|Itálie
|volejbalistky
|2012-15
|Mike Griffin
|Kanada
|baseballisté
|2013-21
|Alexander Waibl
|Německo
|volejbalistky
|2014-16
|Ronen Ginzburg
|Izrael
|basketbalisté
|2014-23
|Miguel Ángel Falasca
|Španělsko
|volejbalisté
|2016-17
|Petri Kettunen
|Finsko
|florbalisté
|2017-21
|Sascha Rhyner
|Švýcarsko
|florbalistky
|2018-22
|Jannis Athanasopulos
|Řecko
|volejbalistky
|od 2019
|Xavier Sabaté
|Španělsko
|házenkáři
|2022-25
|Kari Jalonen
|Finsko
|hokejisté
|2022-23
|Bent Dahl
|Norsko
|házenkářky
|2022-24
|Carla MacLeodová
|Kanada
|hokejistky
|od 2022
|Diego Ocampo
|Španělsko
|basketbalisté
|2023-25
Poznámka: V přehledu nejsou zahrnuti slovenští trenéři.