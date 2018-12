Famózní Salah, skvělá obrana a pomoc Chelsea. Liverpool vede Premier League

Fotbalisté Liverpoolu potvrdili v 16. kole Premier League fantastickou formu a připsali si na své konto 5. ligovou výhru v řadě, 13. celkově, navíc bez jediné porážky, když porazili Bournemouth 4:0. Hlavní podíl na vítězství měl Mohamed Salah, který nastřílel hattrick. Tým z Anfield Road se díky tříbodovému zisku dostal na první místo soutěže, ke kterému mu pomohla i Chelsea, která porazila 2:0 doposud vedoucí Manchester City.

„Velké týmy jako Liverpool si musí dávat pozor na ztráty s menšími mužstvy typu Bournemouthu. Nemohou si dovolit zaváhání, aby nabraly manko na soupeře, jako je Manchester City,“ poukázal na důležitost výhry bývalý fotbalista Liverpoolu Graeme Souness.

Reds se dostali proti Bournemouthu do vedení už v 25. minutě, kdy Salah dorazil do sítě střelu Firmina, kterou vyrazil brankář Begovič. Podle televizních záběrů byl v době Brazilcovy střely v těsném ofsajdu, nicméně branka platila a Liverpool tak vedl 1:0.

Druhý gól přidal Salah krátce po přestávce, kdy ustál tvrdý Cookův zákrok a následně se trefil přesně k tyči. Domácí stoper Steve Cook byl i u další branky Liverpoolu, v 68. minutě si totiž srazil do vlastní sítě centr Andrewa Robertsona a o vítězi zápasu bylo prakticky rozhodnuto.

Poslední slovo si vzal ale znovu Salah, a to způsobem vskutku brilantním. V 77. minutě si pohrál s obranou, dvakrát položil na zem brankáře a s chladnou hlavou upravil na konečných 4:0. Pro liverpoolský klenot to byl od začátku sezony 2017/2018 již 42. ligový gól a v rámci pěti nejprestižnějších evropských lig (Anglie, Francie, Itálie, Španělsko, Německo) má druhou nejlepší bilanci. Více branek nastřílel pouze barcelonský Lionel Messi (45).

„Byl naprosto brilantní, skvělý. Všichni víme, jak moc touží po tom dávat góly. Jsem rád, že si mohl po zápase odnést míč za hattrick,“ řekl k výkonu Salaha trenér Liverpoolu Jurgen Klopp. „Zejména jeho druhý gól byl skvělý. Byl atakován obráncem, mohl upadnout, ale ustál to a dal branku. To bylo velmi vyzrálé, stejně tak třetí branka,“ dodal.

V aktuální sezoně Salah v lize nastřílel 10 gólů, přičemž devět z nich zaznamenal v posledních deseti zápasech, a vede tabulku střelců spolu s arsenalským Pierrem-Emerickem Aubameyangem. To, jak velkým přínosem pro Liverpool Egypťan je, dokládá i skutečnost, že překonal klubový rekord v počtu zápasů, které potřeboval na to, aby nasázel soupeřům v Premier League 40 gólů.

Stačilo mu na to pouhých 52 utkání. Doposud byli v tomto ohledu nejrychlejší Fernando Torres, kterému se to podařilo v 60 střetnutích, a Daniel Sturridge, který potřeboval 64 duelů. Celkově se v nejvyšší anglické soutěži rychleji na metu 40 branek prostříleli pouze Alan Shearer a Andy Cole. Oba to stihli za 45 zápasů.

Vítězství nad Bournemouthem, které bylo zároveň 500. zápasem Jamese Milnera v nejvyšší soutěži, posunulo svěřence Jurgena Kloppa na první místo Premier League. Změnit tento fakt mohli fotbalisté Manchesteru City, kteří do 16. kola také neprohráli, ale ti poprvé narazili. Nestačili totiž na Chelsea, na jejímž stadionu prohráli po trefách N’Gola Kantého a Davida Luize 0:2. První místo tak patří aktuálně Liverpoolu!