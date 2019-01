Nasri po návratu z trestu: West Ham je práce snů! Tvrdě dřel, říká kouč | iSport.cz

Do anglické ligy se Nasri vrací po dvou a půl letech. V letech 2012 a 2014 získal mistrovské tituly s Manchesterem City, kde hrál pod vedením současného kouče West Hamu Manuela Pellegriniho. V londýnském týmu už v poslední době trénoval a chystal se na návrat. "Tvrdě na sobě po té dlouhé pauze pracoval a chce se vrátit ve vrcholné formě," řekl Pellegrini.

V minulosti nastupoval Nasri také za Arsenal, kariéru zahájil v Marseille a vyzkoušel si také španělskou ligu v dresu Sevilly. "Vracím se do nejnáročnější ligy světa, v ambiciózním týmu a s dobře známým trenérem. To je práce snů a těším se na to," uvedl Nasri, jenž odehrál v letech 2007 až 2013 za Francii čtyři desítky zápasů.