Vypjaté derby! Fanoušek napadl pěstí hráče Aston Villy. Ten pak rozhodl | iSport.cz

Birmingham City prohrál doma derby s Aston Villou 0:1. Vzhledem k tomu, že oba týmy dělily před zápasem v tabulce pouhé dva body, není těsný výsledek ničím překvapivým. Jenže v tomto utkání, jako by zafungovala karma a o zajímavé momenty v něm nebyla rozhodně nouze.

Už v 9. minutě utkání došlo k první závažné situaci. Jeden z domácích příznivců vtrhl na hřiště a namířil si to rovnou ke kapitánovi Aston Villy Jacku Grealishovi. Nic netušícího fotbalistu následně udeřil zezadu pěstí do hlavy.

Hostující lavička byla v tu chvíli na nohou, ale vše nakonec dopadlo dobře. Grealish naštěstí během incidentu neutrpěl žádné zranění a mohl v utkání dál pokračovat.

„Nevěděl jsem o tom, že někdo vtrhl na hřiště. Myslím, že jsme v tu chvíli měli mít aut někde u rohu a posouval jsem se na svou pozici. Najednou jsem ucítil ránu do obličeje,“ popsal inkriminovaný moment Grealish. „Je jasné, že ve fotbale existuje soupeření a rivalita, ale na podobné věci v něm není místo a nepatří k němu. Snažil jsem se poté pokračovat ve své práci a myslím, že se mi to dobře povedlo. Vstřelil jsem vítězný gól a odvezli jsme si tři body,“ dodal.

Birmingham City fan comes onto the pitch and punches Aston Villa’s Jack Grealish



Madness.pic.twitter.com/hKc3tdGiDl — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) March 10, 2019

Výtržník byl okamžitě po napadení hráče zpacifikován pořadatelskou službou a vzápětí zatčen policií. „Birmingham City by se chtěl touto cestou omluvit Jacku Grealishovi a celé Aston Ville za incident, který se odehrál během derby. Odsuzujeme chování tohoto jednotlivce a buďte si jistí, že mu bude udělen doživotní zákaz vstupu na náš stadion,“ zaznělo v pozápasovém vyjádření Birminghamu.

„Klub bude spolupracovat s příslušnými úřady, aby došlo k vyšetření všech okolností. Zároveň prověří všechny bezpečnostní postupy na stadionu. To, co se stalo, nemá místo ve fotbale, ani ve společnosti. Jack je chlapík z Birminghamu a bez ohledu na klubovou věrnost nemůže být terčem takového jednání. To je něco neomluvitelného, Ještě jednou se omlouváme.“

„Odsuzujeme bezduché jednání fanouška, který v neděli vnikl na hřiště St. Andrew´s. Za všech okolností je hrací plocha určena jen hráčům, nikoliv divákům. Hráči si musí být během zápasu jistí, že nebudou vystaveni podobnému chování,“ řekl mluvčí asociace EFL (English football league).

Sterling: Idiot roku, gratuluji k doživotnímu zákazu

Na nevídaný incident bleskově reagovalo také několik osobností z anglických fotbalových kruhů. „Klub musí dostat přísný trest, aby to působilo do budoucna jako odrazující případ. Odpočet bodů, nebo prázdný stadion na deset zápasu," napsal na svůj twitter bývalý obránce Manchesteru United Gary Neville.

Gary Lineker označil útok za "odporný". "Absolutně hanebné," reagoval záložník West Hamu Declan Rice. Obránce Brightonu Shane Duffy celou věc považuje za hanbu. "Idiot roku. Gratuluji k doživotnímu zákazu," řekl hvězdný Raheem Sterling z Manchesteru City.

Z napadeného Grealishe se nakonec stal hlavní hrdina zápasu. V 67. minutě si posunul míč do vápna a střelou po zemi ke vzdálenější tyči zaznamenal jedinou branku střetnutí a rozhodl o výhře „Villans“ 1:0.

Mladý Angličan si následně řádně užil gólovou oslavu, kdy se s roztaženýma rukama vrhl mezi mohutně se radující příznivce hostů. I tento moment měl ale dohru.

Jako by se euforie Grealishe nelíbila jednomu z pořadatelů. Šedovlasý muž se už od počátku snažil fotbalistu od fanoušků odtrhnout. Následně jej při snaze dostat ho zpět na hřiště dokonce nakopl. I on nakonec skončil, stejně jako v první půli zběsilý fanoušek, v rukách policie.