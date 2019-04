Sánchez, přebyteční obránci i tvůrci hry. Kdo v létě opustí Manchester United? | iSport.cz

Antonio Valencia

United chystají letní výprodej. Největší „čistka“ posledních let se podle britských médií bude týkat hlavně obránců. Prvním z těch, kteří opustí slavný celek, by měl být Antonio Valencia. Ekvádorský bek působí na Old Trafford od roku 2009, kdy přišel z Wiganu, v této sezoně však laboruje se zraněními a zatím stihl odehrát jen pět ligových duelů. Vzhledem k tomu, že v srpnu oslaví 34 let, nemá žádnou perspektivu.