United řeší návrat Ferdinanda. Solskjaera i fanoušky naštval Martial | iSport.cz

Naposledy se z titulu radovali ještě pod vedením Alexe Fergusona. Na začátku této sezony prožili těžké časy pod vedením Josého Mourinha. Už to vypadalo, že tým pozvedne Ole Gunnar Solskjaer, ale i pod jeho taktovkou Manchester United v posledních týdnech tápe. I proto se vedení klubu rozhodlo, že je potřeba udělat změnu ve sportovním úseku.

„Red Devils“ procházejí určitou restrukturalizací a momentálně uvažují o angažování člověka, který bude dohlížet na přestupy a celkově na transferovou strategii. Zároveň by měla tato osoba být v blízkém kontaktu s hlavním trenérem mužstva.

Viceprezident Ed Woodward označil jako velmi silného kandidáta na tento post Ria Ferdinanda. A to nejen díky jeho vazbám k Manchesteru United, za který odkopal několik sezon, získal s ním šest titulů v Premier League a vyhrál s ním Ligu mistrů, ale i jeho obchodním zkušenostem z oděvní společnosti a restaurace, a také analytickým schopnostem.

Vedení United by chtělo využít svého „dědictví“ stejně, jako například semifinalista Ligy mistrů Ajax Amsterdam v osobách Marka Overmarse či Edwina van der Sara.

Jiné starosti řeší trenér Ole Gunnar Solskjaer, který se po nedělním důležitém utkání s Chelsea (1:1) pořádně rozohnil v kabině. Svůj hněv směřoval zejména k mladíkovi Anthonymu Martialovi, který se doslova flákal při předzápasové rozcvičce a schytal to i od fanoušků „rudých ďáblů“. Francouzského křídelníka chtěl kvůli jeho chování a přístupu už v létě prodat tehdejší kouč Mourinho. Nyní se dostal do sporu i s norským stratégem, u kterého si to pořádně zavařil.

Meet Anthony Martial, our assistant manager. He earns £250,000 a week to watch our players warm up. pic.twitter.com/nFzaASzKOZ — ManUtd360.com (@MUtd360) April 29, 2019

Kritice fanoušků neunikl ani brankář David De Gea, který svou další chybou připravil United o vítězství, navíc v bitvě s Chelsea, která byla důležitým kláním v boji o čtvrté místo zajišťující možnost poprat se o Ligu mistrů.

„Nemyslím si, že bychom ho měli zdiskreditovat a začít tvrdit, že je špatný brankář. V sezoně nás několikrát zachránil. Jsme tu, abychom ho podpořili. Mentálně je silný, protože jinak by nepatřil mezi nejlepší hráče špičkového klubu sedm osm let. O jeho schopnostech není pochyb. Bohužel zaváhání brankáře je vždy citelnější, než třeba záložníků,“ uvedl Solskjaer.