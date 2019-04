Gól vyvolal rvačku a vyloučení, pak přišlo gesto. Leeds nechal vyrovnat | iSport.cz

Co přesně se stalo? V 71. minutě utkání za nerozhodného stavu 0:0 se na zemi skácel záložník Aston Villy Jonathan Kodjia. V tu chvíli měli ale míč na kopačkách hráči Leedsu. Ačkoliv hosté, ale také někteří domácí fotbalisté, přestali kvůli ležícímu hráči hrát, vstřelil Leeds branku na 1:0. V ten moment začala na trávníku potyčka, která vyvrcholila přísnou červenou pro hostujícího Anwara Ghaziho, jelikož domácí Patrick Bamford přihrál pád při strkanici.

„Neviděl jsem, že jeden z protihráčů leží na trávníku. Byl jsem myšlenkami jinde a soustředil se na probíhající akci. Neměl jsem to dělat, ale co se dá dělat. Je pozdě toho litovat, nechali jsme je dát gól. Nevím, jestli je to správná věc, to se zeptejte trenéra, ale v takovém zápase jsem ještě nikdy nehrál,“ komentoval celou situaci po zápase střelec inkriminovaného gólu Klich.



To ale nebylo všechno. Místo toho, aby utkání po rozehrání ze středového kruhu normálně pokračovalo, hráči Leedsu umožnili soupeři naschvál skórovat vyrovnávací branku. O tu se postaral Albert Adomah a do konce zápasu se už skóre nezměnilo.

Credit to Bielsa. Before this, a Villa player was down injured, and while Leeds had the ball, they motioned as if they were going to kick it out, then went on to score (a great goal). Bielsa then ordered his team to let Villa score. Brilliantly bizarre! pic.twitter.com/e0FSTiCPfh — Kevin Egan (@kev_egan) 28. dubna 2019

„Klich se mi po zápase omluvil. Řekl, že to neměl dělat. Speciálně potom, co jsme předtím bez problémů zakopli míč do zázemí, když byl na zemi jeden z jejich hráčů. Naštěstí nakonec převládlo fair play chování. Doporučil jsem Marcelovi Bielsovi, aby nás nechali dát gól a on souhlasil. Velice si ho za to vážím,“ uvedl po zápase kouč Aston Villy Dean Smith.



„Co se stalo, stalo se,“ řekl k celé situaci Bielsa. „Anglický fotbal je po celém světě znám pro svou ušlechtilost. To je všechno, co bych k tomu řekl,“ uvedl o incidentu Argentinec, který před několika měsíci plnil první stránky britských sportovních médií kvůli špionážní aféře, do níž byl zapojen kvůli špehování tréninku Derby County, jež trénuje legenda Chelsea Frank Lampard.



Není vyloučeno, že se oba týmy utkají znova, tentokrát v play off. Leedsu těsně unikl přímý postup do Premier League, kam z druhé nejvyšší soutěže postupují Norwich City a Sheffield United. Leeds, kterému patří kolo před koncem v tabulce Championship třetí místo, se utká v play off v pořadí s šestým týmem, jímž bude jeden z trojice Derby, Middlesbrough, nebo Bristol City.



To v pořadí pátá Aston Villa teď už s jistotou ví, že se v play off postaví West Bromwichi. Zda přitom bude vyloučený záložník Anwar Ghazi, je zatím nejisté. Trenér Dean Smith, ale okamžitě po utkání hlásil, že se klub proti udělené červené kartě odvolá.