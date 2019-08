Zbaví se United drahé hvězdy? Alexise může mít Inter "se slevou" | iSport.cz

V Itálii to 30letému Chilanovi šlo, výkony v Udinese si vykopal angažmá v Barceloně. Teď je ve hře návrat do Serie A. Sánchez měl minulý týden odmítnout hostování v AS Řím, reálnější obrysy nabývá přesun do Milána. V týmu by ho rád uvítal Antonio Conte, trenér Interu.

Modro-černí už nepočítají s kapitánem Maurem Icardim, do útoku si tak shodou okolností také z United sehnali Romela Lukaka, na přestup za 65 milionů eur (1,67 miliardy korun). Conte k němu chce ještě zkušenějšího kolegu, kterým měl být původně Edin Džeko, ten ale prodloužil smlouvu s AS Řím a nikam se tak nechystá. Kouč tak obrátil svou pozornost na Sáncheze.

Někdejší hvězda Barcelony či Arsenalu pobírá týdně 300 tisíc liber (8,5 milionu korun), Inter by si ale jeho služby mohl dovolit s výraznou slevou. Podle informací britských médií United nabídli, že po dobu ročního hostování budou hradit tři čtvrtiny Sánchezovy mzdy.

Alexis vynechal první zápas United v nové sezoně, podle trenéra Oleho Gunnara Solskjaera to je ale především tím, že stále není připraven po krátké pauze po turnaji Copa América. "Říká se, že jsme ho přeřadili do B týmu. Samozřejmě to není pravda. Je součástí našeho týmu, je to skvělý hráč. Nemáme moc lidí do útoku, tak možná nakonec bude hrát víc zápasů, než byste čekali," nechal se norský kouč slyšet.

Pokud by Alexis přece jen zůstal v Manchesteru, má Inter v záloze ještě třetího zkušeného borce. Smlouvu mají připravenou pro vytáhlého španělského hroťáka Fernanda Llorenteho, který je bez angažmá poté, co mu vypršela smlouva v Tottenhamu.