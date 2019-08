Mourinho perlil jako expert! Utřel Lamparda, na titul pasoval i béčko City | iSport.cz

Takový vstup do nové sezony si asi nepředstavovali. Fotbalisté Chelsea nestačili na Manchester United, kterému na Old Trafford podlehli 0:4. „Čtyři góly byly ve výsledku jediný rozdíl. Nemyslím si, že bychom byli nějak horší. Naopak jsme byli více na míči a měli jsme i více střel,“ snažil se mírnit dojem z vysoké porážky nový kouč „Blues“ Frank Lampard.

Právě na něj snesl slova kritiky zkušený stratég José Mourinho, který coby expert Sky Sports řekl, že podle něho Lampard zápas prokoučoval. „Myslím si, že měl využít více ze svého know how. Neposlal do základní sestavy Marcose Alonsa, N’Gola Kantého či Oliviera Girouda. Ano, Manchester United sice už není ten obrovský gigant, který všechny děsil, ale pořád je to Manchester United. V takových zápasech potřebujete na hřišti více než Masona Mounta, Tammyho Abrahama nebo Andrease Christensena,“ nabádal Portugalec k nasazení zkušenějších hráčů.

Chválou naopak nešetřil směrem k nejdražšímu obránci historie Harrymu Maguirovi, který zazářil hned při svém debutu za United. „Byl jako skála. Je velice důležité, aby tým měl takového člověka, který má skvělé taktické znalosti, ale zároveň neustále výborně čte hru. Byl fantastický. Dal týmu sebedůvěru,“ vyzdvihl Mourinho výkon muže zápasu.

Nejvíce však 56letý trenér zaujal svou reakcí na dotaz, kdo je podle něho největším aspirantem na titul v Premier League. „Podle mě mohou vyhrát titul čtyři týmy. Manchester City, Liverpool, Tottenham a B-tým Manchesteru City. Tím myslím hráče, kteří za City v prvním kole nenastoupili,“ šokoval.

„United sice předvedli skvělý výkon, ale nemyslím si, že by se udrželi v boji o titul, stejně jako si to myslím v případě Arsenalu. Jediný, kdo se podle mě připojí k suverénům minulé sezony (Manchesteru City a Liverpoolu), bude Tottenham,“ předpokládá Mourinho.