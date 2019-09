Watford jako první odvolal trenéra. Gracia končí, vrací se Flores | iSport.cz

Gracia v minulé sezoně obsadil s Watfordem jedenácté místo, ale vstup do nového ročníku jeho svěřencům nevyšel. Španěl, který přišel do klubu loni v lednu, se stal v reprezentační pauze prvním odvolaným koučem v této sezoně Premier League.

Sánchez Flores trénoval Watford v ročníku 2015/16, kdy s ním skončil v lize třináctý a dovedl ho do semifinále Anglického poháru. Od té doby působil v Espaňolu a naposledy v Šanghaji Šen-chua.

#watfordfc announces the appointment of Quique Sánchez Flores as the club’s new Head Coach.https://t.co/XqhpUvCwpT pic.twitter.com/HcU7Z87H79