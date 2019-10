Premier League | VAR proti Liverpoolu? Nejsme basket, řekl Solskjaer. Toho zpražil Mourinho | iSport.cz

Z historického hlediska jde o jeden z největších a nejočekávanějších zápasů Premier League. Bitva mezi Manchesterem United a Liverpoolem nabízí vždy mnoho emocí a vypjatých momentů. Nejinak tomu bylo v nedělním utkání na Old Trafford, ve kterém domácí „Red Devils“ jako první tým v lize obrali „Reds“ o body, zápas skončil remízou 1:1.

Liverpoolští však po zápase cítili velkou křivdu. Gólu Marcuse Rashforda, který poslal v prvním poločase domácí do vedení, předcházel podle hostů jednoznačný faul na Divocka Origiho. „Byl jsem na sto procent přesvědčený, že VAR gól odvolá. Podle mě je to problém a měl by se řešit. Rozhodčí nechal hru běžet, protože věděl, že má k dispozici video. Ale podle videa o jasnou chybu nešlo. To nedává smysl,“ reagoval na inkriminovaný moment trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Kouč Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer situaci, která předcházela gólu jeho celku, viděl opačně. „Faul to nebyl ani náhodou, nehrajeme basketbal. Myslím, že rozhodčí to zvládl dobře. Nebyl to jeden z těch přehnaně opatrných sudích, co kouskují hru. Nechal hru plynout a byl z toho pořádný fotbal se skluzy," uvedl.

Odborníci se ale stavějí spíše na stranu hostujícího celku. „Podle mě zákrok Lindelöfa na Origiho rozhodně faul byl. Jsem přesvědčený, že se rozhodčí Atkinson měl minimálně jít podívat na monitor a sám situaci zkontrolovat. To by kontroverzi snížilo, i kdyby i on zůstal u svého původního rozhodnutí. Bohužel takováto rozhodnutí snižují důvěru ve VAR,“ konstatoval pro Daily Mail Chris Sutton, fotbalový rozhodčí. Stejně jako on odsoudil uznanou branku i bývalý hráč Manchesteru United Gary Neville, který připustil, že šlo o pohled na VAR v nejhorší možné formě.

Další emoce vzplály ve chvíli, kdy jen pár minut po gólu Rashforda rozvlnil na druhé straně síť Sadio Mané, ale jeho branka po konzultaci z VAR neplatila. Předcházela jí totiž ruka. „To je ukázka VAR v tom nejlepším světle. Takový gól by byl dříve uznán,“ řekla bývalá opora Liverpoolu Jamie Carragher.

Útěchou pro hosty tak mohla být alespoň branka Adama Lallany, který pět minut před koncem vyrovnal na 1:1.

Manchester United tak opět nedotáhl utkání k vítěznému konci a na tříbodový zisk čeká již čtyři zápasy. V tabulce se navíc krčí až na 13. místě, když má po devíti kolech na kontě deset bodů. José Mourinho, bývalý kouč „rudých ďáblů“, a Roy Keane, jejich bývalý kapitán, se i proto po remíze s Liverpoolem opřeli do trenéra Solskjaera.

„Před zápasem udělal skvělé PR. Pokusím se získat práci, jakou má Ole, abych také mohl pořád mluvit jen o budoucnosti,“ řekl Mourinho. „Je hezké, mluvit o plánu a budoucnosti, ale potřebuje výsledky. Musí z hráčů dostat mnohem víc. Když nevyhráváte, tlak roste. Musejí se rychle zlepšit,“ dodal Keane, kterého nahněvalo chování hráčů před zápasem, kdy se v tunelu před vstupem na hřiště s odvěkým soupeřem poplácávali po ramenou a objímali.

Další prověrka čeká United v neděli 27. října, kdy zajíždějí k utkání na hřišti předposledního Norwiche. Dočkají se druhé výhry, nebo z toho bude další ztráta a pokles tabulkou do ještě nižších pater?