Premier League | Mourinho v Tottenhamu: dvakrát větší plat než Pochettino, řeší se jeho výrok | iSport.cz

Bylo to překvapivé, ale na druhou stranu velmi rychlé. V úterý večer odvolalo vedení Tottenhamu hlavního kouče Mauricia Pochettina, ve středu ráno už byl znám jeho nástupce. Do Premier League se vrací José Mourinho. Angažování Portugalce, který si přijde na lavičce Spurs na pořádný balík, vzbudilo nemalý ohlas. Vždyť to byl právě Mourinho, který ještě před pár lety vykřikoval, že Tottenham nikdy trénovat nebude.